Лига чемпионов. Бавария 2:0 Локомотив, не стучите колеса

Хозяева не стали выпускать полностью второй состав, по крайней мере возвращение на поле Боатенга и присутствие в основе Нойера, Дэвиса, Горетцки и Мюллера говорили об этом весьма красноречиво. Гости же и так не были фаворитами матча, а перед ним еще и столкнулись с рядом кадровых проблем. В результате, в распоряжении Марко Николича на Мюнхен осталось всего лишь 16 игроков, три из которых вратари.

Гостям в первом тайме удавалось сдерживать соперника, хотя без опасных моментов у ворот Гильерме не обошлось. После удара Дугласа Косты бразилец с российским паспортом спас, а вот выстрел Томаса Мюллера просто не угодил в створ, хотя имел все шансы стать голевым.

Собственные контратаки "Локомотиву" долгое время не удавались, вернее не получался переход к ним, который прерывали качественным выбором позиции центральные защитники и опорные "Баварии". Но и у подопечных Николича были определенные шансы, например, после удара Антона Миранчука лишь защитник подстраховал Нойера, который уже был отыгран. Но в целом по игре преимущество дествующего обладателя КЕЧ в первом тайме было чудовищным, что подтверждает и статистика. Но она же нам говорит, что лишь один удар из девяти в исполнении мюнхенцев пришелся в створ.

Характер матча после перерыва совершенно не изменился, с той лишь разницей, что теперь дирижировал атаками "Баварии" Серж Гнабри, сменивший в перерыве Мюллера. Каким-то чудом, по имени Маринато, Гнабри не открыл счет после прострела Дэвиса слева. У Сержа было две попытки расстрелять Гильерме, но в первом случае голкипер "оставил ногу", которой и отразил мяч, во втором немецкий полузащитник банально не попал в пустой угол.

Там, где не может справиться техника, решает грубая сила. Дуглас Коста с углового навесил точно на голову Никласу Зюле и центральный защитник мощнейшим ударом вогнал круглого в сетку. Особенно обидно фанатам гостей осознавать тот факт, что этот самый угловой был назначен ошибочно - мяч ушел за лицевую от ноги Мусиялы...

Справедливости ради, стоит сказать, что в концовке "Локомотив" неплохо атаковал и даже имел шансы сравнять счет. Вышедший со скамейки Иосифов запомнился скоростью и напором, Чорлука пробивал головой после флаговой подачи. И все же более высокий класс "Баварии" сказался снова, Гнабри сперва пристреливался, но Гильерме выручил, а потом решил отдать проникающую передачу на Чупо-Мотинга и камерунец прошил голкипера мощным выстрелом в ближний верхний угол.

Подопечные Ханси Флика набрали 16 очков и уверенно выиграли группу Н. "Локомотив" остался последним, ведь даже при условии поражения "Ред Булл Зальцбург" от "Атлетико" им нужно было мюнхенцев сегодня побеждать для шансов хотя бы на Лигу Европы.

Бавария - Локомотив 2:0 (0:0)

Голы: Зюле (63), Чупо-Мотинг (80)

Бавария: Нойер, Сарр, Боатенг (Ричардс 69), Зюле, Дэвис (Эрнандес 69), Рока, Горетцка (Мусияла 61), Сане (Штиллер 85), Мюллер (Гнабри 46), Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

Локомотив: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус, Рыбчинский (Силянов 88), Игнатьев, Магкеев, Миранчук, Камано (Иосифов 76), Эдер.

Предупреждения: Боатенг (64), Сане (69) - Живоглядов (60)