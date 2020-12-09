ЛЧ. Зальцбург - Атлетико 0:2. Классика Симеоне всегда в моде

Выступление "Зальцбурга" в этой группе Лиги чемпионов – яркая демонстрация вреда от отсутствия класса. Сильнейшая команда Австрии весьма хорошо противостояла и "Баварии", и "Атлетико", но в итоге опередить в таблице смогла лишь немощный "Локомотив" из страны, представители которой в восемнадцати матчах Лиги чемпионов добыли аж одну победу.

"Зальцбургу" для продолжения борьбы в самом престижном европейском турнире нужна была только победа. Поэтому неудивительно, что начали австрийцы с позиции силы. И в течение первой половины тайма практически не выпускали "Атлетико" с его половины поля.

Бериша уже на старте встречи ударом низом попал в штангу, Койта побеспокоил Облака, а Юнузович и Мвепу били мимо рамки. Неплохой шанс был у Дака, но нападающий не сумел как следует распорядиться мячом в штрафной.

Хозяева выглядели очень симпатично, однако отсутствие гола затмевало все старания. Не помогла даже индивидуальная смелая игра Собослаи – с ударом венгра справился Облак. "Атлетико" защищался-защищался, потом пошел в разведку с ударом Льоренте, а затем забил. Все гениально просто: Карраско с левого фланга навесил со штрафного, Эрмосо мягко "подрезал" мяч в сетку.

Хозяевам не было что терять. Поэтому сразу с возобновлением игры после перерыва понеслись вперед. Если удар Окафора – просто угроза, то момент Собослаи – это угроза со звездочкой для ворот Яна Облака. Хотя перед тем шанс забить был у Феликса. "Атлетико" хорошо пользовался индивидуальными качествами своих футболистов.

Резвый старт, однако, не нашел своего продолжения. В дальнейшем моменты возникали только как единичные вспышки на солнце. Удар Мвепу, когда мяч облизнул штангу, один из них. "Зальцбург" раскрывался – другого выбора не было. Именно поэтому возникали такие моменты, как у Фелиша. И как у Карраско. Бельгиец оказался один на левом краю штрафной площади и без проблем закрыл эту игру с передачи Корреа – 2:0.

"Зальцбург" сыграет в Лиге Европы, где не может быть соперником киевского "Динамо", но может быть соперником "Шахтера". "Атлетико" прогнозируемо выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

ЛЧ. Групповой этап. Группа А. Шестой тур

09.12.2020. Зальцбург. "Вальс-Зиценхайм"

Арбитр в поле - Энтони Тейлор (Англия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания) 0:2

Голы: Эрмосо 39, Карраско 86

"Зальцбург": Станкович - Кристенсен, Рамальо, Вобер (Онгуене 90), Ульмер - Юнузович, Мвепу (Сушич 89), Собослаи (Окугава 89) - Бериша - Дака (Окафор 73), Койта (Адейени 79)

"Атлетико": Облак - Эрмосо, Фелипе, Савич - Коке - Карраско (Лемар 89), Сауль (Эррера 64), Льоренте (Лоди 90+1), Триппьер - Феликс (Торрейра 89), Суарес (А. Корреа 64)

Предупреждения: Рамальо 71 - Эрмосо 45 + 1, Савич 61