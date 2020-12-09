Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы

Донецкий Шахтер в матче 6-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским Интером (0:0)

При этом, в параллельном матче группы Реал со счётом 2:0 обыграл гладбахскую Боруссию.

Таким образом, горняки набрали 8 очов в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Также отметим, что в ЛЧ из этой группы вышли Реал и Гладбах, ну а Интер занял 4-е место.

Напомним, что днем ранее киевское Динамо заняло 3-е место в своей группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16 Лиги Европы.