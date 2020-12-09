  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Шахтер и Динамо - в 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы
Новина українською

Донецкий Шахтер в матче 6-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским Интером (0:0)

При этом, в параллельном матче группы Реал со счётом 2:0 обыграл гладбахскую Боруссию.

Таким образом, горняки набрали 8 очов в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Также отметим, что в ЛЧ из этой группы вышли Реал и Гладбах, ну а Интер занял 4-е место.

Напомним, что днем ранее киевское Динамо заняло 3-е место в своей группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16 Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (144)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.12.2020 в 01:09
Неплохо.Понравился Витао.Не понравился Тайсон.Зачем заменили Тете и оставили Тайсона непонятно.Тем более на Патрика.Его кто то видел этого Патрика в игре?С Тете были бы шансы на контратаку.Но я и не хотел попадания в ЛЧ ,а как раз хотел ЛЕ.Попасть на какую то Баварию в ЛЧ нет смысла щас.а так более менее
Ответить
0
-1
schabay (Краснодон)
10.12.2020 в 01:16
Допиши - какая у тебя тренерская лицензия - в смысле категория?
Ответить
0
-1
schabay (Краснодон)
10.12.2020 в 01:19
PS - Выписуй журнал "Домино на селе"- там всё подробно на твои вол-просы
+1
-1
Long (Одесса)
10.12.2020 в 01:34
Отстань уже от Леоненко...
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:37
дві київські команди весною в ЛЄ. непогано
Ответить
+1
-4
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:41
Динамо. А кто вторая? Оболонь что ли?
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:43
оболонь - это пиво. цска борисфен!)))
+2
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:47
що тупий? друга та що грає в Києві а не в якомусь задрипаному донєцьку.
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:50
петюня, тебя троллят, а ты нервничаешь)))
+2
-2
Vlad21
10.12.2020 в 00:56
Да нет, это команда из Конча Заспы!!!
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:59
іноді тяжко переключатись з того що пишеться на рашасайтіі на те що пишеться на цьому гамносайті((
0
-2
Lion Killer (Львів)
10.12.2020 в 00:31
Трубін своєю грою заслужив виклик в збірну. Дуже впевнено проти Реалу як і проти Інтера. Не по роках впевнено стояв хлопчина.
Ответить
+3
-1
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:29
Должок от Интера зачтен ...Теперь наконец и от Лукаку польза была...Как головой сыграл...заглядение...Можно и в защиту ставить..Молодец ! А Шахтер с выходом в следующий этап ЛЕ.
Ответить
+4
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
10.12.2020 в 00:19
...матч напоминает старую добрую поговорку, - "мы их душили душили, душили душили, но они прошли", а мы с "песцом" в обнимку остались...
Ответить
+2
0
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 00:18
Новая тактика от Каштрут10-0-0..ипаное ховно
Ответить
+1
-8
KDK2020 (Киев)
10.12.2020 в 00:24
Що було би, ..., якби сьогодні грав не Шахтар, а Динамо?
Ответить
+5
-2
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:31
ну хз, все зависит от того как аккуратно сыграли бы в обороне и главное кто вышел бы играть в защиту. Но судя по последним играм - влет.
+4
0
schabay (Краснодон)
10.12.2020 в 00:32
новая методичка от..за две Мивины?три тройки - это знак заднепривода...
Ответить
+3
-1
schabay (Краснодон)
10.12.2020 в 00:34
курьер верёвку повёз - принимай (мыло твоё)
Ответить
+2
0
schabay (Краснодон)
10.12.2020 в 00:36
amg333- а может гаа-амно тридцать третьей пробы -ХФУ
Ответить
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
10.12.2020 в 00:16
ШД тоже вылетел с ЛЧ в ЛЕ --это что с УПЛ в 1 лигу и опять немцы подвели выиграй у Реала или ничья-- ШД в ЛЧ
Ответить
+2
-2
Леонід Скачков (Рівне)
10.12.2020 в 00:16
Ура!!!Єдино правильну тактику обрав Каштру-від глухої оборони.Хоча і в атаці нічого путнього не створили,зате відстояли свої!Аби спробували грати на зустрічних курсах-отримали б по зав"язку!Вітаю всіх з євровесною!Гладбах,козли,підвели....
Ответить
+8
0
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:15
Осталось только в очередной раз поднять вопрос Трубин дырка или классный вратарь?))
Ответить
0
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:16
Время покажет.
Ответить
+5
0
MIG-40 (Одесса)
10.12.2020 в 00:20
Турбин молодой и нестабильной. Но все прийдет и будет, что надо!
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:21
именно! главная его проблема - низкие мячи
+1
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:25
Его проблема как и Бущана, и других молодых голкиперов - практика, которой нет в матчах с сильными соперниками.
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:18
Рано с пацана спрашивать, или троллишь его разве что...)
Ответить
+4
-1
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:25
Для 19ти лет он очень крут. На линии ворот он стоит как Пятов в его лучшие годы. Но в отличии от Пятова ещё классная игра на угловых. Не даёт себя записать в штрафной. И не приклеевается на стандартах к линии как почти все наши вратари
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:46
Но врожденные рефлексы у него не на самом высоком уровне, так что свой класс Толику придется зарабатывать не этим, а умением читать игру, антропометрией и хорошей психологической устойчивостью
+2
0
Tenma7 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:23
Как минимум, парень прогрессирует, что не может не радовать. На выходах наконец начал играть
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 00:23
Дірки і в топових воротарів трапляються. А він по справжньому тільки починає. В цьому матчі витягнув і команду і весну...
Ответить
+4
0
Bogdan36 (Kiev)
10.12.2020 в 00:14
Всех настоящих болельщиков с этим отличным результатом!Сыграть вничью на поле итальянского сверхмотивированного клуба--это уже Победа!И приятно, что комменты в основном все положительные, искренние!Мы болеем за НАШИХ!!!
Ответить
+8
0
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:14
Рад что Каштру усвоил урок. С такими командами только в 5(3+2) защитника надо играть.
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 00:14
Будемо сподіватись, що не останні залікові балли.
Ответить
+6
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2020 в 00:13
Задача выполнена! И Шахтер и Динамо весной остаются в еврокубках, для рейтинга это очень хорошо, поздравляю Шахтер и Динамо с евро весной! Браво!
Ответить
+10
0
aleksandrdre (Краматорск)
10.12.2020 в 00:13
Хорошая неделя сразу два наших клуба шагнули в евровесну!!!Всех болельщиков футбола Украины с этим достижением!!!Будем ждать усиления как в Шахтере так и в Динамо и хорошего продолжения полета в лиге европы!!!
Ответить
+11
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
10.12.2020 в 00:13
Понимал, что если пройдем дальше в ЛЧ, там много чего может неприятного произойти, но все равно, очень хотелось! Могли выйти с первого места...
Ответить
+4
-2
аалекс ( Крым)
10.12.2020 в 00:17
Ну понятно, что ЛЧ - это совсем другой уровень, но и так отлично.
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:20
да. И с первого места реально мог бы быть соперник по зубам. Тот же Лацио, Порту, Севилья.
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
10.12.2020 в 00:12
Виват Шахтеру! Честно очень сомневался, что смогут устоять против итальянцев. Вообще Шахтер плохо играет против команд проповедающий силовой и скоростной футбол. Их стихия играть против легковесных, техничных команд "Реал", "Порту", "Бенфика" или команду чуть ниже классом.. Но тут красавцы. Поздравляю.)
Ответить
+11
0
Number13 (Мариуполь)
10.12.2020 в 00:12
Ураааа!!!! 8 очков в такой группе смерти и отцеплен Интер!!! ФАНТАСТИКА!!! Браво Шахтёр! Ждем жребий, мы сеянные!
Ответить
+13
-1
Rosanero (palermo)
10.12.2020 в 00:12
В якійсь мірі в кінцевому результаті можна вважати що з Інтером Шахтар розрахувався.Торік євро сизон Гірників скінчився на Нероадзурі,цього року навпаки.
Ответить
+9
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:15
есть только одно но - в прошлом сезоне это была не группа ЛЧ или ЛЕ. А сегодня - Интер прокатили мимо евровесны)))
Ответить
+5
0
Pokeruga (Кропивницкий)
10.12.2020 в 00:11
Напишу тоже самое что и вчера... - Спасибо за Евровесну!))
Ответить
+7
0
мы за динамо (киев)
10.12.2020 в 00:10
зачьотно. салют кротофермі
Ответить
+11
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
10.12.2020 в 00:09
....М-да, вот вам и Трубин удивил...спас команду.... Ну что ж, Шахтер молодец, выдержал и прошел. Конте Конте, что с командой, да еще такой резвой..., даже ЛЕ не заслужил, ... - песец? Ох уж этот зверек в футболе, просто "скромняга" для многих оказался.... Шахтер с выходом из группы смерти - поздравляю!
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 00:09
Воротар виручав капітально.
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:10
после травмы - вообще геройски! дотерпел, отбил, а уж потом свалился
Ответить
+7
-1
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:08
Поздравляю всех с двумя командами в евровесне. Может Шахтер и не заслужил проход в 1/8 ЛЧ по играм с Боруссией, но точно не заслуживал 4 место по играм с Интером и Реалом!
Ответить
+9
-1
avatar
ymscik (Херсон)
10.12.2020 в 00:11
А если бы проиграли сложилась бы парадоксальная ситуация за все годы ЛЧ . Команда 2 раза! обыгравшая победителя группы финишировала бы на 4 месте!
Ответить
+3
0
Cafron1997 (Винница)
10.12.2020 в 00:15
ЦСКА у Реала выигрывал 2 года назад так
+2
-2
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:12
Да никто не заслуживал из наших, но нужно играть на победу с трезвой головой, быстрее думать и главное двигаться, а не стоять и ждать мяч. Слишком уж слаб у нас чемпионат.
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:15
и пасы давать не в пятку, а на пару метров вперёд, а то и больше
+4
-1
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:16
Тем удивительнее, что мы еще так высоко плаваем...
+3
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:18
Только на ход, а не просто на пару метров забега впустую))
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:23
не, ну это как бы подразумевается)))
+2
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:28
эх, но судя по большинству матчей, таких передач единицы. Этому учат, но почему то на поле бей, беги, догони мяч((
+1
0
avatar
Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 00:17
Да, 3 место это как раз то.
Ответить
+3
0
Зритель (Харьков)
10.12.2020 в 00:07
И вчерашний матч Динамо и сегодняшняя игра Шахтёра в очередной раз доказали, что только хорошо отработанный антифутбол может принести нашим командам некоторый локальный успех. Грустно...
Ответить
+6
-5
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:09
но зато для рейтинга хорошо. обгоним шотландию точно
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:37
зато по вискарю мы от них, как интер в этом году - от еврокубков
+3
0
аалекс ( Крым)
10.12.2020 в 00:14
Таковы реалии.
Ответить
+4
0
avatar
ymscik (Херсон)
10.12.2020 в 00:07
Молодцы ! Вот что значит большая голова в нужном месте.
Ответить
+4
0
pilips111 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:07
Лукаку в защиту Шахтёру!!!
Ответить
+3
0
Vlad21
10.12.2020 в 00:05
Да, вот Лукаку - футбольный атлет. Вот такая футбольная молодежь нужна в Украине.
Ответить
+1
0
1966macdowell (Київ)
10.12.2020 в 00:04
Я не вболівальник Шахтаря. Можу з впевненостю сказати, що дві нічейки з Інтером і дві перемоги з Реалом і вибити Інтер із змагань - крутяки, просто не має слів, підняли настрій ну і в копілку коефіцієнта асоціацій докинули. Вітаю)
Ответить
+14
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:06
витао!
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
10.12.2020 в 00:13
Витао, кстати неплохо в команду вписался. Составит конкуренцию Матвиенко, после возвращения Исмаили.
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:15
ага. спокоен, как удав
+2
-1
Термит (Киев)
10.12.2020 в 00:03
Шахтеру и всем его болелам - искренние поздравления!!!
Ответить
+15
-1
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:05
Спасибо!
Ответить
+4
-1
Геродот (Винница)
10.12.2020 в 00:40
Респект, что киевляне проявили уважение к сопернику Динамо в чемпионате Украины и оценили выход Шахтера в Лигу Европы. Так и должно быть, когда речь идет во еврокубках. А в чемпионате пусть игры второго круга рассудят, кто лучше.
Ответить
+2
0
leobmw3 (Киев)
10.12.2020 в 00:02
поздравляем , Пятов на пенсию
Ответить
+6
-2
kanoist (мариуполь)
10.12.2020 в 00:04
Достойная замена Пятову,хладнокровие,и быть в нужном месте,это дорогого стоит!
Ответить
+7
0
kanoist (мариуполь)
10.12.2020 в 00:02
Браво,Брависсимо,мы вами гордимся,макаронников в топку)))) без везения не обошлось конечно,но- везёт сильнейшим!!!держим кулачки завтра на Зарю,пусть хлопнуть напоследок дверью))))
Ответить
+10
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
10.12.2020 в 00:02
Ответить
+1
0
Vlad21
10.12.2020 в 00:02
Поздравления Шахтеру. Теперь хоть две команды от Украины в лиге Европы. Трубин молодец, несколько раз выручил. Вот молодой вратарь для сборной с Жорой Бущаном, а Пятов и так много сделал для Украины.
Ответить
+9
0
аалекс ( Крым)
10.12.2020 в 00:07
Трубин вообще красава - сплошное спокойствие.
Ответить
+6
-1
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:18
Бесит только когда после любого поражения выскакивают мега аналитики и орут что он никакой
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
10.12.2020 в 00:02
Жаль перенервничали в моменте, когда Ханданович бегал поделиться опытом с Трубиным, но в ЛЕ очков могут набить больше, так что отлично
Ответить
+9
0
rivnenskyi (Рівне)
10.12.2020 в 00:01
Йожеф Сабо - "М'яч влучив в голову Лукаку"
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:04
так лукака ж за наших играл
Ответить
+2
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:05
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:10
Это лукака?
0
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:20
А почему нет , сидит читает наши коменты
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:38
думаешь, сидит? лежит! отфиздили его свои же!)))
0
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:56
Да хз, может и лежит, уже... Но по ходу вар бы гол отменил бы, так как Лукаку был на пути мяча и закрывал обзор Трубину находясь в офсайде. Хотя учитывая матч ДК с Юве , все могло быть и печально
0
0
pilips111 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:01
Лукака лучший!!!)))
Ответить
+8
0
Bogdan36 (Kiev)
10.12.2020 в 00:29
Да! Это так!ЛУчесКУ и ЛУкаКУ обеспечили выход нашим командам в Лигу Европы!!)))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:45
не, ну про лукаку мы все тут ржём, но если бы он уклонился, то при просмотре вар гол бы не засчитал НОРМАЛЬНЫЙ судья
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
10.12.2020 в 00:01
игра забывается результат остается!!!Всю Украину с выходом в евровесну двух наших команд!!!Удачи весной!!!Молодцы ребята!!!
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:00
вот где такая тактика была у каштру на игры с боруссией? или думал бразильцами на раз-два обыграть?
Ответить
+6
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:04
Надеялся что бразилам дадут спокойно принимать мяч, Реал давал же, а вот немцы с итальянцами не дали. Главное на этот матч сделали все выводы.
Ответить
+5
0
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:09
Боруссия просто не давала катать мяч двум ЦЗ шахтёра. Там мюигра в 3 ЦЗ бы не помогла. Но могли пропустить меньше. Но я соглашусь с тем что Каштру недооценил немцев. Особенно в первой игре. Плюс там залетало все что в ворота летело..
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:12
та не катать, а автобусничать и ждать контры
0
-1
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:22
ну автобуса как такового не сильно заметно было сегодня. Интер все таки не сильно прессинговал.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:25
интер - хитрая команда. они усыпляют бдительность якобы неактивным прессингом, а потом взрываются
0
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:35
сегодня у них осечка))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:46
сегодня (вчера) у них - перекладина!
0
0
Alexs22 (Киев)
10.12.2020 в 00:00
Всех с отличным результатом!!!! Д-а-а-а-а!!!! 2 команды весной - хороший результат. Бразилы - молодцы. За последние года самый лучший матч в игре в обороне Шахтера. Поздравляю всех!!
Ответить
+9
0
pilips111 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:00
Лучше так чем никак. Отомстили Интеру за 0:5. Хотелось, конечно ЛЧ, но и так сойдёт. Боруссия подвела.
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 00:00
І це з такої групи..
Ответить
+8
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
10.12.2020 в 00:00
Краще синиця в руках
Ответить
+6
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2020 в 00:00
Молодцы но на 6 доп минуте такой шанс был на ЛЧ. Но нечего Шахтёр будет сеяный в ЛЕ. Удачи нашим весной. Ну и грукнуть дверью завтра Зорьке. Всех с не плохим завершением групп
Ответить
+9
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:03
кто-то мяч сразу вынес вместо прохода поближе к центру поля и оттуда уже мог бы поливать в пустые ворота...но то адреналин уже бурлил))
Ответить
+5
-1
Primeval (Одесса)
10.12.2020 в 00:00
Сразу после жеребьевки ЛЧ, смотря на группу мало кто мог понадеяться на такой результат, но молодцы
Ответить
+8
0
avatar
Romerik (YNWA)
10.12.2020 в 00:14
Как раз на такое все и надеялись перед началом группы. Только Интер поменять с Боруссией местами и все. Но теперь какая разница, каким образом попадать в ЛЕ. Мы по сути выбрали более сложный путь выхода, но сделали это
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:19
после первых двух туров вообще мечты прыгнули до выхода в следующую стадию лч, но потом снова пришли немцы...
+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
10.12.2020 в 00:00
Динамо - Шахтар - фінал ЛЄ
Ответить
+10
-1
magnum power (БОМЖ)
10.12.2020 в 00:00
Интеру, вроде отомстили. Удачи, кротяры, в лиге европы.
Ответить
+12
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:08
отомстили, унизив! ваще выгнали нах с еврокубков
Ответить
+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
09.12.2020 в 23:59
Похоже Шахтер освоил выпуск крупногабаритных транспортных средств для перевозки пассажиров. Что приятно
Ответить
+9
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:02
UA 09-12 SD
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:12
Теперь с Италии нужно пригнать и растаможить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:16
евробляха
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
09.12.2020 в 23:59
Ууууух эмоции! Спасибо, Шахтёр
Ответить
+10
0
Gafan777 (Каменка)
09.12.2020 в 23:59
Супер. Больше рад как сейчас все завистники и ненавистники локти кусают. А Боруссия клоуны.
Ответить
+9
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.12.2020 в 23:59
Отлично !!! Могли и победить..., жаль не ЛЧ но и так хорошо!!!
Ответить
+10
0
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:12
Ну объективно если. Прагматичнее для ШД в ЛЕ попасть. Там и очков подзаработать побольше можно. И бразилам цену набить тоже. И не только а им. Бондарю и Трубину тоже
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:17
соломойша сегодня тоже хорошо на прилавок залазил
+3
-1
kanoist (мариуполь)
09.12.2020 в 23:59
Браво Шахтер.вы крутые!!!! Мы гордимся вами,молодцы!!!
Ответить
+11
-1
Artemanat (Кривой Рог)
09.12.2020 в 23:58
Могла быть и Заря там
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2020 в 23:58
Вистояли. Молодці.
Ответить
+9
0
Jovan Markoski
09.12.2020 в 23:58
Урааа! В Шахту многие не верили, но они смогли! Лучшие!
Ответить
+12
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 23:58
Боруссия - какая-то бестолковая команда. то играет. то сливает
Ответить
+14
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.12.2020 в 00:00
В этом году и РМ такой же бестолковый))
Ответить
+3
-4
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:06
и смешно. что он вышел первым с группы
+3
-1
аалекс ( Крым)
10.12.2020 в 00:01
Такая бестолковая, что в плей-офф ЛЧ вышли.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:05
благодаря шахтеру. а последние 2 матча слили
+1
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
09.12.2020 в 23:58
Молодцы ребята! Шахтёр ещё и выиграть мог! Сколько выходов запороли! Очень нужен нормальный нападающий шахтёру
Ответить
+14
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 00:01
и не один
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 23:57
лысый ☺ спас от гола под занавес матча!)))
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 23:58
ПРАВИЛЬНО ТАК: лысый ☻ спас от гола под занавес матча!)))
Ответить
+5
-2
аалекс ( Крым)
09.12.2020 в 23:58
Надо его в защиту к горнякам пригласить.
Ответить
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
09.12.2020 в 23:57
Да-а-а-а!!!!!
Ответить
+10
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 23:57
Гудбай Интер У нас 2 команды на весну в ЛЕ!
Ответить
+15
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 23:59
украинский финал ЛЕ обеспечен?)))
Ответить
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.12.2020 в 01:10
Было бы не плохо)) но думаю 1/8 и 1/4 максимум
0
0
Sneg SD (Умань)
09.12.2020 в 23:57
Герої!!!!
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
09.12.2020 в 23:57
Молодцы! Неожиданно, чего там скрывать. Лига Европы даже лучше, там более реально повоевать.
Ответить
+12
-1
аалекс ( Крым)
09.12.2020 в 23:57
Ну просто нет слов. Брависсимо. Перед Каштру снимаю шляпу. Парни просто молодцы. Всех с евровесной. Спасибо , герои, заткнули всех злопыхателей.
Ответить
+12
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 23:57
молодцы!
Ответить
+10
-3
Sneg SD (Умань)
09.12.2020 в 23:57
Уууурррррааааа!!!!!!
Ответить
+11
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...