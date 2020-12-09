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Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы
Шахтер и Динамо - в 1/16 финала Лиги Европы
Донецкий Шахтер в матче 6-го тура
При этом, в параллельном матче группы Реал со счётом 2:0 обыграл гладбахскую Боруссию.
Таким образом, горняки набрали 8 очов в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
Также отметим, что в ЛЧ из этой группы вышли Реал и Гладбах, ну а Интер занял 4-е место.
Напомним, что днем ранее киевское Динамо заняло 3-е место в своей группе Лиги чемпионов и весной сыграет в 1/16 Лиги Европы.
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