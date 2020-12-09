ЛЧ. Ман Сити - Марсель 3:0. Вырванные из жизни полтора часа

"Ман Сити" гарантировал себе место в плей-офф еще пару недель назад, а у "Марселя" перед выездом в Англию оставались сугубо теоретические шансы на третье место. Конечно, это отразилось на игре.

В первом тайме "Горожане" вообще ходили пешком. Не было фирменного давления, прессинга. Лишь редкие стандарты несли кое-какую угрозу воротам Манданда, который в пяти предыдущих играх ЛЧ намучился куда больше.

Неожиданно даже в заявке "Сити" не оказалось Александра Зинченко. Еще вчера он провел тренировку наравне со всеми. Инсайдеры пишут, что украинец все еще "не до конца готов".

"Марсель" подал признаки жизни лишь под конец первого тайма, когда на поле из-за травмы Эрика Гарсии появился глубокий запасной Джон Стоунз. Валеру Жермену не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел Товена. Затем опасно бил со средней Сансон. Чуть менее опасным выдался прорыв Папе Гуйе. Но как только англичане вернулись к фирменному высокому прессингу и чуточку подняли темп, активность французов угасла. Ложиться костьми сегодня они не собирались.

"Горожане" же после перерыва создали 5-6 неплохих шансов, из которых реализовали менее половины. Ферран Торрес забил классический "гвардиоловский" гол с пары метров после классного прохода Мареза с фланга. Также под занавес игры отличились вернувшийся после травмы Агуэро и Рахим Стерлинг, которому конкретно так помог Альваро Гонсалес.

Вряд ли эта победа сильно порадовала Гвардиолу, но капельку настроения перед манчестерским дерби добавила. Побеждать всегда приятно. Ну а "Марсель", как и ожидалось, остался без евровесны. Свои главные битвы французы проиграли не сегодня, а намного раньше.

6-й тур ЛЧ. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Марсель" - 3:0

Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90

"Ман Сити": Стеффен - Уокер, Гарсия (Стоунз, 28), Лапорт, Аке - Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 46) - Марез (Агуэро, 67), Бернарду Силва, Фоден - Ферран Торрес

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Нагатомо - Сансон, Камара (Ронжье, 67), Гуйе (Строотман, 75) - Товен (Аке, 75), Жермен (Бенедетто, 75), Пайет (Кизанс, 67)

Предупреждение: Гуйе, 39