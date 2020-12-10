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Трубин о ничьей с Интером: Везет сильнейшим
Шахтер отбился и завоевал путевку в Лигу Европы
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Все хорошо. Очень хорошо, что подарили болельщикам и себе евровесну. Хотелось бы в ЛЧ продолжить путь, но могли и вылететь. Так что хорошо, что так получилось.
- В первом тайме была перекладина.
– Да, там хорошо пробил Мартинес, кажется.
- И на этом все в первом тайме. И очень долго вы сдерживали "Интер". В чем заслуга этого?
– Во первых – это тактика тренерского штаба, а во вторых – это каждый игрок, который был на поле и на скамейке. Думаю, что каждый верил в друг друга, в нашу футбольную семью. Поэтому поучилось сдержать их.
- Что было на последних минутах, как твое колено?
– Пошла подача, я сыграл на выходе, считаю, что на мне был фол. Но судья посчитал по-другому. Для меня это странное решение, но что прошло, то прошло. С коленом, надеюсь, что все будет хорошо, просто ушиб.
- В конце немного повезло?
– Да, был момент, когда Лукаку спас, но везет сильнейшим.
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