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Трубин о ничьей с Интером: Везет сильнейшим

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(2 голосов)

Шахтер отбился и завоевал путевку в Лигу Европы

Трубин о ничьей с Интером: Везет сильнейшим
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

– Все хорошо. Очень хорошо, что подарили болельщикам и себе евровесну. Хотелось бы в ЛЧ продолжить путь, но могли и вылететь. Так что хорошо, что так получилось.

- В первом тайме была перекладина.

– Да, там хорошо пробил Мартинес, кажется.

- И на этом все в первом тайме. И очень долго вы сдерживали "Интер". В чем заслуга этого?

– Во первых – это тактика тренерского штаба, а во вторых – это каждый игрок, который был на поле и на скамейке. Думаю, что каждый верил в друг друга, в нашу футбольную семью. Поэтому поучилось сдержать их.

- Что было на последних минутах, как твое колено?

– Пошла подача, я сыграл на выходе, считаю, что на мне был фол. Но судья посчитал по-другому. Для меня это странное решение, но что прошло, то прошло. С коленом, надеюсь, что все будет хорошо, просто ушиб.

- В конце немного повезло?

– Да, был момент, когда Лукаку спас, но везет сильнейшим.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:25
толян, играй "на ноль" почаще - меньше гнать на тебя будем!))) а пока работай, работай и не лови звёздочку
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