Кризисный, но все равно первый Мадрид. Реал - Боруссия М 2:0. Обзор матча и видео голов

После поражения от "Шахтера" в пятом туре ЛЧ на Зинедина Зидана вылилось немало грязи. Господствовало мнение, что если мадридцы не выйдут в плей-офф чемпионской лиги, то француз покинет свой пост. Дважды Зидану повторять не надо. Его финишный спурт вылился в избиение "Боруссии" (Менхенгладбах) и выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Вот так, с двумя поражениями, ничьей и тремя победа "Реал" финиширует первым. "Барселоне", для контраста, для первого места не хватило даже пяти побед.

Смотрите видеообзор матча "Реал" - "Боруссия" М.

Лига чемпионов, группа B, шестой тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”.

“Реал” Мадрид – “Боруссия” Менхенгладбах 2:0

Голы: Бензема 9, Бензема 32