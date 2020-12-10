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После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
Сосредотачиваются на внутренних соревнованиях
Голкипер "Интера" Самир Ханданович подытожил вылет команды из еврокубков после матча с "
Сбалансированная группа. Мы потеряли свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего.
Но сейчас нет смысла плакать из-за пролитого молока. Нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.
«Интер» еще не готов к Лиге чемпионов. Количество очков говорит обо всем. Мы выиграли только один матч из шести. Этого не достаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд.
Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу, - заявил Ханданович, которого цитирует Sky Sport Italia.
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