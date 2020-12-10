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После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Сосредотачиваются на внутренних соревнованиях

После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
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Голкипер "Интера" Самир Ханданович подытожил вылет команды из еврокубков после матча с "Шахтером" (0:0)

Сбалансированная группа. Мы потеряли свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего.

Но сейчас нет смысла плакать из-за пролитого молока. Нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

«Интер» еще не готов к Лиге чемпионов. Количество очков говорит обо всем. Мы выиграли только один матч из шести. Этого не достаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд.

Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу, - заявил Ханданович, которого цитирует Sky Sport Italia.

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В статье: Самир Ханданович Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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