После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов

Голкипер "Интера" Самир Ханданович подытожил вылет команды из еврокубков после матча с " Шахтером " (0:0)

Сбалансированная группа. Мы потеряли свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего.

Но сейчас нет смысла плакать из-за пролитого молока. Нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

«Интер» еще не готов к Лиге чемпионов. Количество очков говорит обо всем. Мы выиграли только один матч из шести. Этого не достаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд.

Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу, - заявил Ханданович, которого цитирует Sky Sport Italia.