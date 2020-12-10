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Тайсон: До сих пор думаем, почему напропускали столько голов от Боруссии М?

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хотя радуются, что остались в еврокубках

Тайсон: До сих пор думаем, почему напропускали столько голов от Боруссии М?
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал ТК Футбол ничью 0:0 6 туре Лиги чемпионов на выезде с "Интером" и то, что "горняки" остаются в еврокубках, но весной будут выступать уже в Лиге Европы.

Всю команду хочу поздравить с тем, что мы вместе сделали. Играть здесь против "Интера" [в Милане] очень сложно. Конечно, мы разочарованы, потому что не попали в 1/8.

Две игры против Боруссии М, которые мы проиграли ...До сих пор мы еще думаем, почему пропустили столько голов, иначе сегодня мы прошли бы дальше. Независимо от результата других команд ...Это сложно.

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В статье: Тайсон Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Италия)
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
10.12.2020 в 08:25
Это непонятно
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