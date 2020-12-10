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Тайсон: До сих пор думаем, почему напропускали столько голов от Боруссии М?
Хотя радуются, что остались в еврокубках
Атакующий полузащитник "
Всю команду хочу поздравить с тем, что мы вместе сделали. Играть здесь против "Интера" [в Милане] очень сложно. Конечно, мы разочарованы, потому что не попали в 1/8.
Две игры против Боруссии М, которые мы проиграли ...До сих пор мы еще думаем, почему пропустили столько голов, иначе сегодня мы прошли бы дальше. Независимо от результата других команд ...Это сложно.
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