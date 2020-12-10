Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Злой Антонио Конте после матча с Шахтером отрезал журналисту и ответил на вопрос Фабио Капелло
Почему раньше выиграли 5:0, а здесь в двух матчах не забили ни одного гола
По итогам домашней нулевой ничьей с "
- Интер два раза сыграл 0:0 с "Шахтером", но обыгрывал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе...
- Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменили игру. Подумай, прежде чем вопросы задавать [обратился Конте к журналисту].
Итальянский тренер Фабио Капелло спросил: "У вас есть план Б, если что не работает?"
- План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют, - цитирует его Football Italia.
Популярное сейчас
- Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер
- После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
- Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
- Варга: Если Ференцварош в третий раз выиграет чемпионство, мост через Дунай назовут именем Реброва
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО