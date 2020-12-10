Злой Антонио Конте после матча с Шахтером отрезал журналисту и ответил на вопрос Фабио Капелло

По итогам домашней нулевой ничьей с " Шахтером " миланский "Интер" занял последнюю позицию в группе Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. Антонио Конте, коуч итальянцев, подытожил последний поединок против дончан.

- Интер два раза сыграл 0:0 с "Шахтером", но обыгрывал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе...

- Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменили игру. Подумай, прежде чем вопросы задавать [обратился Конте к журналисту].

Итальянский тренер Фабио Капелло спросил: "У вас есть план Б, если что не работает?"

- План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют, - цитирует его Football Italia.