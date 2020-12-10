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Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Почему раньше выиграли 5:0, а здесь в двух матчах не забили ни одного гола

Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту
Новина українською

По итогам домашней нулевой ничьей с "Шахтером" миланский "Интер" занял последнюю позицию в группе Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. Антонио Конте, коуч итальянцев, подытожил последний поединок против дончан.

- Интер два раза сыграл 0:0 с "Шахтером", но обыгрывал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе...

- Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменили игру. Подумай, прежде чем вопросы задавать [обратился Конте к журналисту].

Итальянский тренер Фабио Капелло спросил: "У вас есть план Б, если что не работает?"

- План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют, - цитирует его Football Italia.

Читайте такжеИнтер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча
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В статье: Фабио Капелло Лига чемпионов Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (17)
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Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 10:19
Есть идиоты, которые тупо не хотят замечать очевидное. Прежде чем открывать рот, убедитесь, что в составе Интера играли итальянцы в принципе (1-2 человека?). Я уже молчу о том, что ШД размазал мордой об асфальт самый великий клуб на планете за все время существования футбола как такового. Если честно, мне пох, что кто-то и как думает, но вся Боруссия сидела на лавке, не уходя с поля, молясь на ШД. И мне, как болеле ШД, этого более чем достаточно :)
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+11
-2
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Kolibri (Киевоград)
10.12.2020 в 10:50
Верняк!
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+3
-2
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Maldini (Киев)
10.12.2020 в 09:59
Шахтёр слаб и ему нечего делать в ЛЧ,это факт,но Интер меня уливил...и дома так сыграть?!Конте нужно немедленно подавать в отставку,Эриксена выпускать в конце игры,просто нет слов?!Сам же играл???Радоваться за Шахтёр не могу,т.к. в её команде 80% бразилов,и тренер не "русский!!!"???Где "шахтёры?"ну хотя бы украинцы...в .опе?!Обидно!Пока будет "керувать"всем ахметка-будет такое продолжаться!!!
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0
-14
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 10:08
Радуйся за всякие Газмясы, там руssкие тренера отлично тренируют
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.12.2020 в 10:21
Ты как всегда, на своей волне. Дядя, совка уже нет, футбол поменялся, сколько можно повторять.
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+4
-1
Divine (Чернигов)
10.12.2020 в 10:27
"Радоваться за Шахтёр не могу,т.к. в её команде 80% бразилов,и тренер не "русский!!!"?" Дак нах*й заходить на ветку Шахтера и оставлять свой гнилой высер??
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+6
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 10:54
Не есть хорошо, когда некоторые .... пытаются представить Мальдини в роли законченного идиота. Сними маску и не подставляй Мальдини !
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+2
0
Sessinjo (Мукачево)
10.12.2020 в 12:24
0
0
Червяк (Донецкая)
10.12.2020 в 11:04
вчера в стартовом составе было 5 украинцев плюс Марлос
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
10.12.2020 в 11:29
Більш ідіотський коментар важко навіть уявити...
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+2
0
avatar
beatles (Крижопіль)
10.12.2020 в 11:39
Верните Вовочке его октябрятсктй значок! И отпустите с богом на русские сайты, ему здесь плохо, тут круном бендеровцы!
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+1
0
skopa (Харьков)
10.12.2020 в 09:15
Всю жизнь играли от автобуса,а чужой автобус так и не вскрыли. Как говорится- наступили на собственные грабли...
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+10
0
Divine (Чернигов)
10.12.2020 в 10:27
на каждый автобус есть свой автобус
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+3
0
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simargl (Чернигов)
10.12.2020 в 09:11
План Б это попытаться реализовать план А ...
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+5
-1
Acsakal (Kharkov)
10.12.2020 в 11:33
Якщо план А - це забити гол, то який може бути план Б без реалізації плану А?
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0
0
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beatles (Крижопіль)
10.12.2020 в 11:37
...или не стать Г
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0
0
Sessinjo (Мукачево)
10.12.2020 в 12:25
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0
0


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