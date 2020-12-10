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Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту
Почему раньше выиграли 5:0, а здесь в двух матчах не забили ни одного гола
По итогам домашней нулевой ничьей с "
- Интер два раза сыграл 0:0 с "Шахтером", но обыгрывал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе...
- Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменили игру. Подумай, прежде чем вопросы задавать [обратился Конте к журналисту].
Итальянский тренер Фабио Капелло спросил: "У вас есть план Б, если что не работает?"
- План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют, - цитирует его Football Italia.
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