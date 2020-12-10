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Не пустили в Лигу Европы. Бавария - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария - Локомотив, Лига Чемпионов, 9 декабря 2020

Не пустили в Лигу Европы. Бавария - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Локомотив, которые встречались в последнем туре группового этапа. Московская команда еще сохраняла шансы на Лигу Европы, однако ей нужно было побеждать в Мюнхене. Несмотря на то, что Бавария была совсем не мотивирована и играла без Роберта Левандовски, совершить подвиг железнодорожникам не удалось - команда Флика доминировала и легко победила, забив два мяча.

Лига Чемпионов. Группа А. Шестой тур
Бавария - Локомотив 2:0 (0:0)
Голы: Зюле (63), Чупо-Мотинг (80)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Локомотив (Москва)
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