Не пустили в Лигу Европы. Бавария - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Локомотив, которые встречались в последнем туре группового этапа. Московская команда еще сохраняла шансы на Лигу Европы, однако ей нужно было побеждать в Мюнхене. Несмотря на то, что Бавария была совсем не мотивирована и играла без Роберта Левандовски, совершить подвиг железнодорожникам не удалось - команда Флика доминировала и легко победила, забив два мяча.

Лига Чемпионов. Группа А. Шестой тур

Бавария - Локомотив 2:0 (0:0)

Голы: Зюле (63), Чупо-Мотинг (80)