Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" без проблем справился с "Боруссией М" (2:0), дубль в активе Карима Бензема. После финального свистка подопечные Марко Розе решили прямо на поле досмотреть матч "Интер" – "Шахтер".

Все дело в том, что результат параллельной встречи непосредственно влиял на судьбу "Боруссии" в еврокубках – победа "нерадзурри" или "горняков" лишала бы "жеребят" путевки в Лигу чемпионов. Мировая 0:0 позволила немцам выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира. Тот момент, когда на "Альфредо Ди Стефано" вчера праздновал не только "Реал":

