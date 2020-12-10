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Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эпичное зрелище – все ради того, чтобы убедиться в собственном успехе

Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер
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В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" без проблем справился с "Боруссией М" (2:0), дубль в активе Карима Бензема. После финального свистка подопечные Марко Розе решили прямо на поле досмотреть матч "Интер" – "Шахтер".

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Все дело в том, что результат параллельной встречи непосредственно влиял на судьбу "Боруссии" в еврокубках – победа "нерадзурри" или "горняков" лишала бы "жеребят" путевки в Лигу чемпионов. Мировая 0:0 позволила немцам выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира. Тот момент, когда на "Альфредо Ди Стефано" вчера праздновал не только "Реал":

Таким образом, в квартете B "сливочные" набрали 10 зачетных пунктов, "Боруссия М" и "Шахтер" по 8 баллов ("горняки" уступили по личным встречам), а "Интер" с 6 очками замкнул турнирную таблицу в группе.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 10:48
Немцы понимали одно: если ШД дрогнет, им - немцам - не просто ахтунг, а ЛЧ-пизд-ц. Догадайтесь, за кого они больше "переживали" :)
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Crasengover (Александрия)
10.12.2020 в 10:47
Боруссия должна Шахте как земля колхозу. По сути они прошли в 1/8 только благодаря нам - легкие 6 окчков, плюс такая нужная ничья в конце )
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givchak (Дрогобич)
10.12.2020 в 09:41
Как там у классика: "Немцам нужна была только ничья. Ничья Интера и Шахтера. И немецкие футболисты ее добитись!"
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