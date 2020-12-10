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Когда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер
Эпичное зрелище – все ради того, чтобы убедиться в собственном успехе
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" без проблем справился с "Боруссией М" (2:0), дубль в активе Карима Бензема. После финального свистка подопечные Марко Розе решили прямо на поле досмотреть матч "Интер" – "Шахтер".
Все дело в том, что результат параллельной встречи непосредственно влиял на судьбу "Боруссии" в еврокубках – победа "нерадзурри" или "горняков" лишала бы "жеребят" путевки в Лигу чемпионов. Мировая 0:0 позволила немцам выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира. Тот момент, когда на "Альфредо Ди Стефано" вчера праздновал не только "Реал":
Scenes in Madrid! Borussia Mönchengladbach are into the round of sixteen! You love to see it! ????#beINUCL #UCL ???? HD11— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2020
Watch - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/IzROvhFooy
Таким образом, в квартете B "сливочные" набрали 10 зачетных пунктов, "Боруссия М" и "Шахтер" по 8 баллов ("горняки" уступили по личным встречам), а "Интер" с 6 очками замкнул турнирную таблицу в группе.
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