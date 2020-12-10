Отчаянная осада ворот гостей и упущенный шанс. Обзор итальянских СМИ после матча Интер - Шахтер

Болезненный результат матча с "Шахтером" для "Интера" и итальянцев вообще. Однозначно его восприняли как журналисты, так и тифози – наиболее часто в обзорах матча встречаются слова "провал", "позор", "отчаяние" и "тактика Конте".

Лукаку и Лаутаро не забивают, Конте покидает евротурнир, - эмоционально восприняли негативный результат обозреватели Тuttosport. - Нерадзурри дома сыграли вничью с украинцами и завершили групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе B.

У команды Конте было несколько шансов забить победные и важные голы, но выйти из тупика не удалось. Снова Конте полагался на атакующую пару, образованную из Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Пока Эриксен все еще на скамейке запасных, в центре поля находились Барелла, Брозович и Гальярдини. В начале нерадзурри показали свой атакующий потенциал и находились в одном шаге от гола. На 7-й минуте Лаутаро очень мощным ударом попал в перекладину. Прошло еще десять минут, и аргентинский нападающий наносил еще один удар – выше ворот.

Больше атаковал "Интер", но и "Шахтер" проводил свои комбинации - Коваленко пытался выстрелить издали, слишком высокий получился мяч. "Интер" снова нагнетал, атаковал решительно, и опасно, Шкриниар не попадал в ворота с края штрафной площадки; гости на это провели свою контратаку, хотя главное достоинство "Шахтера" - невероятно надежная оборона.

Значительно "Интер" превосходил своего соперника, но этого оказалось мало. Хозяева старались, гости сопротивлялись. Не сработали и замены у миланского клуба. На последних минутах матча началась отчаянная осада ворот гостей, снова отличные шансы на решающий гол - все неточно. "Интер" не смог найти ворота, ничья 0:0 и вылет из Европы.

Упущенный шанс "Интера" стал самым обидным воспоминанием вечера, - пишут журналисты La Gazzetta dello Sport. - С течением времени игра становилась все более сложной, время словно ускользало от хозяев. "Шахтер" известен своим бразильским футболом и таким талантам, как Марлос и Тайсон, но в этот раз "горняки" отказались от атакующей игры и изначально нацелились на Лигу Европы.

В первом тайме Ханданович лишь раз вступил в игру после дальнего удара Додо. А вот "Интер" беспрерывно атаковал, играл лучше гостей. Команда отдала всю свою энергию, но добиться нужного результата было очень нелегко, несмотря на хорошие новости из Мадрида.

После перерыва Лукаку пошел ва-банк, пробивая головой после штрафного, затем после прострелов и навесов в штрафную, но вратарь "Шахтера" Трубин творил в воротах настоящее чудо. В игре "Интера" все больше чувствовалась усталость. "Шахтер" же выжидал своего момента для контратак. И эти контратаки случались, шанс был у Коваленко, Додо и Тайсона, опасно действовал Соломон, который вышел на замену.

В середине второго тайма "Интер" сделал все для финального рывка, но и украинская команда продемонстрировала фрагменты своей привычной игры. Антонио Конте не решался на риск, даже когда видел, что его команда мучается, а не играет. В хаосе последних минут, когда Ханданович пошел искать счастья в центр чужой штрафной, соперник тянул время и катался по земле. Собственно, на этом еврокубки для "Интера" и закончились. В этом сезоне.

Для Конте этот удар сложно будет переварить, - считают в Corriere della Sera. - Он играет слишком рефлексивно, когда у "Nerazzurri" должна была быть ярость в глазах, слишком мягко сыграла команда - Лукаку не кусается, Янг злится, Перишич "нулевой".

В табели о рангах "Интер" занимает последнее место, сыграв пустой матч без голов с донецким "Шахтером". Также команда Конте выбыла и из Лиги Европы – совершенно провальный и неудовлетворительный результат.

Также в конце обзора обратим внимание на несколько комментариев с сайта болельщиков "Интера":

"Конте самый негибкий тренер, которого я знаю. Есть схема, и только по ней играем. Всегда. И даже замены все равно после 80-й минуты! Там же видно невооруженным глазом, что подустали, что нужно освежить команду и усилить давление! Нет блин, хорошо что Эриксена не на 94-й выпустил. Я за смену тренера. Кто помнит, когда у него заканчивается контракт?".

"Какой же позор занять последнее место в этой группе. Может ему выплатить неустойку все-таки и пусть убирается. Замены его это просто мрак. Аталанта, Лацио молодцы. Без особо звездного состава прошли. Юве тоже собрались и с первого места разнес "Барселону". А мы в ж***, без еврокубков и денег соответственно, когда они так нужны".

"И все-таки виновата схема, ну не может команда играть в 3 защитника это рискованно. Лучше бы играли в 4, так и результат появился бы".

"Это ПОЗОР господа. И нет никаких оправданий... В группе с "Реалом", который проиграл два раза дублю "Шахтера", тот же "Шахтер" и Гладбах, которые классом и составом ниже в разы, и в этой группе заняли последнее место, что-то я такого вообще не припомню, чтоб даже в ЛЕ не попали. Жалко отступные, так бы уже уволили Конте".