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Клопп: Я не уверен, что вновь смогу назвать VAR хорошей идеей – игрокам трудно ждать в холодную погоду

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Юрген на связи

Клопп: Я не уверен, что вновь смогу назвать VAR хорошей идеей – игрокам трудно ждать в холодную погоду
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьи с датским "Мидтьюлланом" (1:1) в 6-м туре группового раунда ЛЧ раскритиковал работу системы VAR. Отметим, что "Ливерпуль" забил под занавес поединка, но гол отменили после обращения к повтору – арбитры углядели у Мане игру рукой. Цитирует немца портал Goal.com.

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"VAR отнимает немало времени – я не видел повторов и без понятия, были ли те решения правильными. Игрокам не очень просто ждать в холодную погоду. Уже представляю, как люди скажут: "Боже, Юрген вновь об этом говорит?"

"Раньше я говорил, что VAR – это хорошая идея, но я не уверен, что опять смогу так сказать. Видимо, нам придется работать вместе с этой системой".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Митьюлланн (Дания) VAR
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
10.12.2020 в 10:35
отличная идея, а сейчас имея кучу гаджетов, можно просматривать повторы самостоятельно, а не оправдываться я не видел , я не знаю, будем разбираться...
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