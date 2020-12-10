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Клопп: Я не уверен, что вновь смогу назвать VAR хорошей идеей – игрокам трудно ждать в холодную погоду
Юрген на связи
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьи с датским "Мидтьюлланом" (1:1) в 6-м туре группового раунда ЛЧ раскритиковал работу системы VAR. Отметим, что "Ливерпуль" забил под занавес поединка, но гол отменили после обращения к повтору – арбитры углядели у Мане игру рукой. Цитирует немца портал Goal.com.
"VAR отнимает немало времени – я не видел повторов и без понятия, были ли те решения правильными. Игрокам не очень просто ждать в холодную погоду. Уже представляю, как люди скажут: "Боже, Юрген вновь об этом говорит?"
"Раньше я говорил, что VAR – это хорошая идея, но я не уверен, что опять смогу так сказать. Видимо, нам придется работать вместе с этой системой".
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