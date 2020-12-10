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Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голосование продолжается

Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Новина українською

Украинский вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин попал в топ-четверку лучших игроков недели в 6 туре Лиги чемпионов.

"Горняки" на выезде сыграли вничью 0: 0 в Милане с Интером и квалифицировались в Лигу Европы весной. Анатолий сделал 4 сейвы в этой встрече.

Сейчас на сайте УЕФА продолжается голосование за лучшего игрока недели. Кроме Трубина есть еще 3 игроков:

  • Неймар (хет-трик в матче с Истанбул Башакшехир)
  • Карим Бензема (дубль в ворота Боруссии М)
  • Юссеф Эн-Несири (дубль в ворота Ренн)
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В статье: Карим Бензема УЕФА Неймар Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Юссеф Эн-Несири Анатолий Трубин
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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TJSoccer (Харьков)
10.12.2020 в 10:45
народ не тормозим, голосуем за Толю
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