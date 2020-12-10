Лига Чемпионов
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Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Украинский вратарь "
"Горняки" на выезде сыграли вничью 0: 0 в Милане с Интером и квалифицировались в Лигу Европы весной. Анатолий сделал 4 сейвы в этой встрече.
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- Неймар (хет-трик в матче с Истанбул Башакшехир)
- Карим Бензема (дубль в ворота Боруссии М)
- Юссеф Эн-Несири (дубль в ворота Ренн)
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10.12.2020 в 10:45
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