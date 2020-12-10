Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Украинский вратарь " Шахтера " Анатолий Трубин попал в топ-четверку лучших игроков недели в 6 туре Лиги чемпионов.

"Горняки" на выезде сыграли вничью 0: 0 в Милане с Интером и квалифицировались в Лигу Европы весной. Анатолий сделал 4 сейвы в этой встрече.

Сейчас на сайте УЕФА продолжается голосование за лучшего игрока недели. Кроме Трубина есть еще 3 игроков: