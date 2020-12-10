  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зидан – о будущем в Реале: Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был Фергюсон для МЮ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан – о будущем в Реале: Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был Фергюсон для МЮ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кратко и по делу

Зидан – о будущем в Реале: Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был Фергюсон для МЮ
Новина українською

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил о своей решимости помочь команде в непростые времена, однако прокомментировал вероятность своих долгосрочных перспектив в столице Испании. Цитирует француза портал Goal.com. Отметим, что у Зидана 150 побед во главе "меренг", больше только у Мигеля Муньоса – 357.

Читайте такжеЛЧ. Реал - Боруссия 2:0. Мадрид провел лучший матч в сезоне и вышел в плей-офф с первого места

"Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед", это точно. Не знаю, как долго я еще буду тренировать "Реал", сейчас мои мысли не об этом. Мне повезло попасть сюда и мне нравится сохранять оптимизм даже в непростое время. Я хочу еще немного пожить в Мадриде".

"Реал" не может играть все время хорошо. "Боруссия" способна наказать в переходных фазах, но мы справились (2:0). Не скажу вам то, что услышали от меня игроки, но могу отметить, что Мадрид может гордиться своей командой сегодня".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алекс Фергюсон Зинедин Зидан Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...