Зидан – о будущем в Реале: Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был Фергюсон для МЮ

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил о своей решимости помочь команде в непростые времена, однако прокомментировал вероятность своих долгосрочных перспектив в столице Испании. Цитирует француза портал Goal.com. Отметим, что у Зидана 150 побед во главе "меренг", больше только у Мигеля Муньоса – 357.

"Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед", это точно. Не знаю, как долго я еще буду тренировать "Реал", сейчас мои мысли не об этом. Мне повезло попасть сюда и мне нравится сохранять оптимизм даже в непростое время. Я хочу еще немного пожить в Мадриде".