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Зидан – о будущем в Реале: Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был Фергюсон для МЮ
Кратко и по делу
Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил о своей решимости помочь команде в непростые времена, однако прокомментировал вероятность своих долгосрочных перспектив в столице Испании. Цитирует француза портал Goal.com. Отметим, что у Зидана 150 побед во главе "меренг", больше только у Мигеля Муньоса – 357.
"Я никогда не стану для Мадрида тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед", это точно. Не знаю, как долго я еще буду тренировать "Реал", сейчас мои мысли не об этом. Мне повезло попасть сюда и мне нравится сохранять оптимизм даже в непростое время. Я хочу еще немного пожить в Мадриде".
"Реал" не может играть все время хорошо. "Боруссия" способна наказать в переходных фазах, но мы справились (2:0). Не скажу вам то, что услышали от меня игроки, но могу отметить, что Мадрид может гордиться своей командой сегодня".
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