Прагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59

Анализируем поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Динамо" – "Ференцварош" (1:0), "Интер" – "Шахтер" (0:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Не Лига чемпионов, так Лига Европы. Неудовлетворительная, но правильная игра киевлян: комплименты Зубкову, оценка уровня класса "Фради", разбор единственного гола за два поединка, момент с рукой Сидорчука – еще больше мыслей внутри подкаста. Специфическая роль Матвиенко, пятерка для Каштру, напрасные нервы из-за Хочолавы и дальнейший прогресс "Шахтера". Также в очередной раз останавливаемся на проблемах "Барселоны", восхищаемся мотивацией Неймара и командой Нагельсманна.

Таймкоды:

00:00 – приветствие!

00:32 – "Динамо" – "Ференцварош"

08:04 – "Интер" – "Шахтер"

15:11 – итоги группового раунда и прогнозы на весну

17:31 – остальные матчи 6-го тура ЛЧ

24:18 – всем пока + пару слов о "Заре"