Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59
Ждем жеребьевку и евровесну
Анализируем поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Динамо" – "Ференцварош" (1:0), "Интер" – "Шахтер" (0:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Не Лига чемпионов, так Лига Европы. Неудовлетворительная, но правильная игра киевлян: комплименты Зубкову, оценка уровня класса "Фради", разбор единственного гола за два поединка, момент с рукой Сидорчука – еще больше мыслей внутри подкаста. Специфическая роль Матвиенко, пятерка для Каштру, напрасные нервы из-за Хочолавы и дальнейший прогресс "Шахтера". Также в очередной раз останавливаемся на проблемах "Барселоны", восхищаемся мотивацией Неймара и командой Нагельсманна.
Таймкоды:
00:00 – приветствие!
00:32 – "Динамо" – "Ференцварош"
08:04 – "Интер" – "Шахтер"
15:11 – итоги группового раунда и прогнозы на весну
17:31 – остальные матчи 6-го тура ЛЧ
24:18 – всем пока + пару слов о "Заре"
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Бенуа Бастьен
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо не входит в топ-30, а Шахтер - вне топ-15. Заря держится в сотне
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Новости по теме
- 13:59 Зарубежные Карьера в Интере под угрозой? Конте выиграл только 3 из 15 последних матчей в Лиге чемпионов
- 13:34 Украинские Интер - Шахтер, Каштру vs Луческу. Ответы на STREAMные вопросы. ТаТоТаке №199
- 10:52 Зарубежные Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру