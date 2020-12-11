  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Прагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Ждем жеребьевку и евровесну

Прагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Динамо" – "Ференцварош" (1:0), "Интер" – "Шахтер" (0:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеКогда нужна ничья: игроки Боруссии М прямо на поле досматривали поединок Интер – Шахтер

Не Лига чемпионов, так Лига Европы. Неудовлетворительная, но правильная игра киевлян: комплименты Зубкову, оценка уровня класса "Фради", разбор единственного гола за два поединка, момент с рукой Сидорчука – еще больше мыслей внутри подкаста. Специфическая роль Матвиенко, пятерка для Каштру, напрасные нервы из-за Хочолавы и дальнейший прогресс "Шахтера". Также в очередной раз останавливаемся на проблемах "Барселоны", восхищаемся мотивацией Неймара и командой Нагельсманна.

Таймкоды:

00:00 – приветствие!

00:32 – "Динамо" – "Ференцварош"

08:04 – "Интер" – "Шахтер"

15:11 – итоги группового раунда и прогнозы на весну

17:31 – остальные матчи 6-го тура ЛЧ

24:18 – всем пока + пару слов о "Заре"

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Антонио Конте Ромелу Лукаку Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Ференцварош (Будапешт) Пьер Вебо Лига Чемпионов УЕФА Николай Матвиенко РБ Лейпциг Александр Зубков Давид Хочолава Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн Андреас Экберг Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Анхелиньо Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Себастьян Колческу
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
11.12.2020 в 21:08
Ну очень смешное заглавие.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...