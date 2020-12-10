Виктор Грачев: Каштру учит Шахтер играть на результат, он проделал колоссальную работу

Легенда донецкого "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Виктор Грачев прокомментировал ничейный результат 0:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где "горянки" встретились с миланским "Интером". А также подвел итоги выступления команды на этом этапе.

- Какое впечатление произвела на вас игра?

- "Шахтер" мог продолжить выступление в Лиге чемпионов, если бы правильно и умело распорядился контратаками. Были моменты забить хотя бы один мяч. Где-то с 60-й минуте "Интер" раскрылся, дал пространство для быстрых игроков "Шахтера". Но с другой стороны могли точно также пропустить, и уже не говорили бы ни о какой Лиги Европы. Поэтому все закономерно, счет отвечает уровню команд, которые были равными.

- Ключевой момент матча.

- Можно отметить два момента. Первый, когда в самом начале матча "Интер" имел голевой шанс забить, мяч попал в перекладину. Второй, уже на 55-й минуте, прекрасный сейв Трубина, потащившего мяч из "девятки". Сначала на нашей стороне был футбольный Фарт, без которого ничего выиграть невозможно, а затем вратарь показал уже свое зрелое мастерство. Ведь игра шла до решающего гола. Если бы первым забил "Шахтер", он бы выиграл, если бы забил "Интер", то "Шахтер" бы не отыгрался. "Горняки" выдержали давление, нагрузку, только жаль хорошие контратаки не нашли своего логичного завершения. Не было завершающего удара, а также завершающего прострела или последнего паса. Не хватило последнего штриха. Может, сказалось отсутствие Мораеса, умеющего поставить окончательную точку в комбинации. И это - минус для "Шахтера".

- Нужно отметить, перед игрой были опасения за центр защиты, но раз не пропустили, значит, сыграли надежно. А главное - нейтрализовали Лукаку.

Были помарки у Бондаря, у Витао, им приходилось действовать под давлением, но это же Лига чемпионов, а не чемпионат Украины, поэтому незначительные ошибки всегда будут. Главное не допустили грубых, повлиявших на результат. Ну и конечно нужно отметить классную игру молодого вратаря Трубина, который как последний надежный рубеж, зацементировал всю защиту. Его мастерство растет не по годам, а по дням, в каждой игре.

- Можно наблюдать новую методику ведения игры "Шахтером".

- Нужно отметить, что Каштру учит "Шахтер" играть на результат, которого в футболе важнее ничего нет. Можно играть красиво, а если нет результата, то вся плодотворная работа сойдет на ноль. Результат – это итог и конечный пункт работы любого тренера и команды. В свое время Луческу пропагандировал играть в атакующий футбол, Фонсека – в такой же футбол своего предшественника. Не нужно играть все время в атакующий футбол, а необходимо найти баланс, и когда нужно сыграть рационально. Если соперник сильный, то применить тактику, позволяющую в первую очередь в обороне сыграть на ноль, и искать шанс в контрвыпадах. Это мы и увидели в матчах с "Реалом", с "Интером", где получили результат. А вот с "Боруссией" побежали атаковать, как итог - полная корзина. Нужно было сделать выводы? Луиш Каштру сделал. И это был правильный подход. Теперь "Шахтер" имеет на вооружении несколько тактик ведения игры: как вести при подавляющем преимуществе, на контратаках, комбинированный метод и наконец, если необходимо сыграть закрыто в обороне. И это здорово!

- Логично ли третье место в группе? Мог ли "Шахтер" достичь большего?

- Нужно сказать, что "Шахтер" попал в "группу смерти". Все четыре команды могли претендовать на большее. Что говорить, если до последнего тура, до последней секунды матча не было ясно, кто и где будет играть. Оставить "Интер" даже без Лиги Европы, это нужно уметь. И "Шахтер" это сделал. В первую очередь отметим Луиша Каштру. Он проделал колоссальную работу, после болезненных поражений от "Боруссии", сумев вывести команду из психологического пике. Когда нужно было сыграть на результат, он настроил команду на достижение цели. Сначала обыграли "Реал", а затем спокойно без паники добились ничьи с "Интером". А если вспомнить летнее поражение 0:5 в полуфинале от тех же миланцев, то сейчас он нашел противоядие как успешно отыграть. Как итог - в двух матчах не проиграли, и сумели подавить их грозное оружие в лице Лукаку. У него обычно бывает за игру 3-4 момента, а в этом матче всего один, значит с ним справились.

Каштру в тактическом плане переиграл Конте, как в первой игре в Киеве, так и в Милане. "Шахтер" сделал правильные выводы после 0:5, и сегодня сыграл в защите очень грамотно, плотно насытив оборону, когда нужно было, то и Степаненко играл третьего центрального защитника, и таким образом атака миланцев грузла между линией полузащиты и защиты. В этом поединке мы увидели "шахтерский" характер, волю, мужество и лучшие качества игроков "Шахтера". Нужно поздравить команду с продолжением участия в Лиге Европы. Повторюсь: могло быть лучше, а могло быть и хуже. Лучше так, чем ничего.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник. "Шахтер" будет в числе сеянных команд, то есть не встретится с командами, которые выиграли свои группы в ЛЕ.