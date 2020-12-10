Герой футбольного дня. Тарас Степаненко

В этой Лиге чемпионов "Шахтер" раскрыл свою новую сущность. Если при Луческу это была команда, строго исповедовавшая только один стиль (матчи от обороны были редкостью, самый знаменитый из них, пожалуй, – в Суперкубке УЕФА против "Барселоны"), а при Фонсеке – команда без четких индивидуальных черт, то при Каштру "Шахтер" стал (или становится) командой, которая умеет и не гнушается выбирать тактику, исходя из стиля игры соперника.

Заметили особенность? Результаты "Шахтера" в этой Лиге чемпионов – исключительно парные. Дважды безнадежно проиграли "Боруссии" М, хотя использовали разный набор футболистов; дважды в одинаковом выжидательном стиле одолели "Реал". Дважды строго от обороны и безошибочно сыграли вничью против "Интера". При этом, матч в Милане был более качественным, чем в Киеве.

"- "Интер" два раза сыграл 0:0 с "Шахтером", но обыгрывал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе...

- Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменили игру. Подумай, прежде чем вопросы задавать [обратился Конте к журналисту]", - в этой ситуации тренер "Интера" расписался в собственной немощи, признал капитуляцию в противостоянии, которое по предматчевым раскладам напоминало битву Давида и Голиафа. Но проблемы Конте – это далекое для нас; для нас важнее то, что тренер "Интера" завуалировано подчеркнул умение Каштру быстро учиться на ошибках и делать выводы.

Опять же, с этой картины выбивается только противостояние с "Боруссией". Но Каштру, несмотря на этот провал, имеет немало поводов гордиться собой и командой. В этой Лиге чемпионов раскрылись игроки, которые раньше были далеки от стартового ростера "Шахтера". Речь не о Соломоне, Тете или Майкона, которые упорную стучали в двери основного состава, речь о Витао, Бондаре, Трубине, Корниенко.

Как против "Реала" неделю назад сыграл Витао? Безупречно. А как Бондарь противостоял Лукаку и компании в первом матче "Интера"? Также весьма хорошо. Но бразилец вчера травмировался еще в первом тайме, а Бондарь просто был не в своей тарелке. С каждым касанием Валерия к мячу ощущались напряжение и неуверенность. Казалось, что "Шахтер" не сможет не пропустить. Но не пропустил – и это чудо, учитывая, что кроме Бондаря, противостоял Лукаку, Мартинесу и другим игрокам "Интера" еще и Давид Хочолава.

Трубин герой – недаром его номинируют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Однако, извините, были в этой Лиге чемпионов матчи, в которых украинские голкиперы делали не четыре сейва, а тринадцать. Кто знает, справился ли бы вчера с подобной нагрузкой Анатолий. Но такой нагрузки не было. Защита "Шахтера" не допустила. И руководил этой защитой не Бондарь, не Витао, и не Хочолава, а Тарас Степаненко.

Шикарный матч от лидера "Шахтера". Вспомним поединок с "Зарей" (2:2), когда Тарас выжигал центр поля и был локомотивом коллектива, силой, которая не позволила дерзкому сопернику победить. Вчерашний матч показал, что Тарас надежный не только в опорной зоне. Против "Интера" он действовал едва ли не как либеро – последний защитник, подчищающий за партнерами. Да, от отсутствия Тараса потерял центр поля – очень легко игроки "Интера" доходили до штрафной. Но там уже упирались в стену.

Отличный ход от Каштру – нашел для футболиста новую позицию, раскрыл новую модель ведения игры. Отличный футбол от Степаненко – качественный футболист качественно действует на любом участке поля.