  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Соломон: Мы знали результаты параллельного матча и в конце хотели забить Интеру
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон: Мы знали результаты параллельного матча и в конце хотели забить Интеру

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В итоге, Шахтер занял третье место в группе

Соломон: Мы знали результаты параллельного матча и в конце хотели забить Интеру
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в интервью ТК "Футбол" прокомментировал матч с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

"В конце матча у нас были возможности забить "Интеру" и мы действительно этого хотели, так как знали результаты параллельного матча, где "Реал" побеждал "Боруссию". Но скажу, что мы довольны ничьей и тем, что вышли в Лигу Европы", - сказал Соломон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...