Соломон: Мы знали результаты параллельного матча и в конце хотели забить Интеру

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в интервью ТК "Футбол" прокомментировал матч с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

"В конце матча у нас были возможности забить "Интеру" и мы действительно этого хотели, так как знали результаты параллельного матча, где "Реал" побеждал "Боруссию". Но скажу, что мы довольны ничьей и тем, что вышли в Лигу Европы", - сказал Соломон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.