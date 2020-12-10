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Соломон: Мы знали результаты параллельного матча и в конце хотели забить Интеру
В итоге, Шахтер занял третье место в группе
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в интервью ТК "Футбол" прокомментировал
"В конце матча у нас были возможности забить "Интеру" и мы действительно этого хотели, так как знали результаты параллельного матча, где "Реал" побеждал "Боруссию". Но скажу, что мы довольны ничьей и тем, что вышли в Лигу Европы", - сказал Соломон.
Напомним, что "Шахтер" в своей группе с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.
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Источник:ТК Футбол
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