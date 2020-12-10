  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тайсон: Хочется поздравить Каштру, президента клуба и город Донецк
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон: Хочется поздравить Каштру, президента клуба и город Донецк

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки заняли третье место в группе

Тайсон: Хочется поздравить Каштру, президента клуба и город Донецк
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал ТК Футбол ничью (0:0) в 6 туре Лиги чемпионов на выезде с "Интером".

"Какие моменты матча запомнились? Был удар у Майкона, я не совсем точно пробил левой ногой. У нас была тактическая схема, стратегию мы отработали, поэтому мы сейчас не можем искать какие-то отговорки, нам нужно воспользоваться тем, что мы прошли дальше из такой сложной группы и поздравить Каштру, тренерский штаб, нашего президента, который нам очень-очень помогает и поддерживает нас всегда.

У нас есть все, чтобы работать. Конечно, хочется поздравить город Донецк, поблагодарить за поддержку, которую они нам постоянно обеспечивают и поздравить коллектив", - сказал Тайсон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 18:47
Донецк ваш презик пацакам сдал , пора его на нары, а вашу рыжую шайку разгонять
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.12.2020 в 19:04
А ты знаешь,что на 100% состоишь и фекалий? Только гадить можешь.
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.12.2020 в 18:35
Спасибо Тайсон
Ответить
0
-5
Просто Квашин (Харьков)
10.12.2020 в 18:16
Тупой плакса...
Ответить
+4
-6
aleks68
10.12.2020 в 18:37
на себя в зеркало посмотри долб...б. умище задр....е.любишь гавкать из-за угла чучело.
Ответить
+2
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 18:46
О, опять задрот Алекс сернул и сбежал :)
+2
-2
avatar
Antolog (Одесса)
10.12.2020 в 18:08
А как же Киев, который стал для вас родным домом? Почему не поздравил?)
Ответить
+3
-6
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 18:47
Бомжам тут не рады , он прекрасно это понимает
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.12.2020 в 19:10
Где "тут"? Шахтёр на Тенерифе не базируется.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...