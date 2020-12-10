Тайсон: Хочется поздравить Каштру, президента клуба и город Донецк

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал ТК Футбол ничью (0:0) в 6 туре Лиги чемпионов на выезде с "Интером".

"Какие моменты матча запомнились? Был удар у Майкона, я не совсем точно пробил левой ногой. У нас была тактическая схема, стратегию мы отработали, поэтому мы сейчас не можем искать какие-то отговорки, нам нужно воспользоваться тем, что мы прошли дальше из такой сложной группы и поздравить Каштру, тренерский штаб, нашего президента, который нам очень-очень помогает и поддерживает нас всегда.

У нас есть все, чтобы работать. Конечно, хочется поздравить город Донецк, поблагодарить за поддержку, которую они нам постоянно обеспечивают и поздравить коллектив", - сказал Тайсон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.