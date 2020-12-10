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Трубин – в тройке лучших вратарей группового этапа ЛЧ нынешнего сезона по числу сейвов
Выше только Нойер и Гильерме
Голкипер "
По данным Wyscout, на счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов на групповой стадии.
Выше Трубина расположились только вратари "Баварии" Мануэль Нойер и "Локомотива" Гильерме. У обоих по 29 сейвов, но Нойер принял участие в 5 встречах, а Гильерме – в 6.
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Источник:Трибуна
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