Трубин – в тройке лучших вратарей группового этапа ЛЧ нынешнего сезона по числу сейвов

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин вошел в 3-ку лучших вратарей группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона по количеству сделаных сейвов.

По данным Wyscout, на счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов на групповой стадии.

Выше Трубина расположились только вратари "Баварии" Мануэль Нойер и "Локомотива" Гильерме. У обоих по 29 сейвов, но Нойер принял участие в 5 встречах, а Гильерме – в 6.