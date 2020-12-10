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Трубин – в тройке лучших вратарей группового этапа ЛЧ нынешнего сезона по числу сейвов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Выше только Нойер и Гильерме

Трубин – в тройке лучших вратарей группового этапа ЛЧ нынешнего сезона по числу сейвов
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в 3-ку лучших вратарей группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона по количеству сделаных сейвов.

По данным Wyscout, на счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов на групповой стадии.

Выше Трубина расположились только вратари "Баварии" Мануэль Нойер и "Локомотива" Гильерме. У обоих по 29 сейвов, но Нойер принял участие в 5 встречах, а Гильерме – в 6.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Гильерме Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
10.12.2020 в 18:16
Сейвов много, но же и напропускал полную кошелку...
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