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С динамовцем, но без горняков. Сборная 6-го тура Лиги чемпионов от УЕФА
Место в воротах занял Джиджи Буффон, который остановил Барселону
УЕФА подвел итоги 6-го тура
Нашлось в ней место и защитнику "Динамо" Денису Попову, который забил единственный и победный гол свой команды в матче с "Ференцварошем".
А вот вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, который получил хорошие оценки от различных статистических порталов за матч с "Интером" (0:0), в сборную от УЕФА не попал, так как пальма первенства тут была отдана киперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который отстоял на ноль в выездном матче против "Барселоны" (3:0).
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Вратарь
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
Защитники
Натан Аке ("Манчестер Сити")
Денис Попов ("Динамо" Киев)
Никлас Зюле ("Бавария")
Марио Эрмосо ("Атлетико")
Анхелиньо ("Лейпциг")
Полузащитники
Рууд Вормер ("Брюгге")
Янник Карраско ("Атлетико")
Нападающие
Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
Криштиану Роналду ("Ювентус")
Неймар ("ПСЖ")
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