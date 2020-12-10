Шелаев: Шахтер должен помнить, что и в Лиге Европы есть команды уровня гладбахской Боруссии

Экс-полузащитник " Шахтера " Олег Шелаев поделился впечатлениями о поединке группового раунда Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", который завершился вничью 0:0.

"Главное, что "Шахтер" добился приемлемого результата и не сошел с еврокубковой дистанции. Не пропустить в двух матчах с "Интером", с его грозным нападением, дорогого стоит. В Милане благодаря правильной тактике "горнякам" удалось свести до минимума опасные моменты у своих ворот. Другое дело, что на этот раз "Шахтер" редко угрожал владениям итальянцев, но, по-видимому, сегодня он на большее не способен. На мой взгляд, ничейный итог следует признать справедливым.

Что касается в целом выступления "горняков" в групповом раунде Лиги чемпионов, то после блестящего старта, казалось, что они смогут прыгнуть выше головы, однако две оплеухи подряд от немецкой "Боруссии" опустили их на землю. В итоге, "Шахтер" занял то место, которое ему пророчили.

Какие шансы у "горняков" весной в Лиге Европы? На этот вопрос можно будет дать конкретный ответ после жеребьевки, только хочется пожелать "Шахтеру" в новом году стабильности и помнить, что в Лиге Европы имеются команды уровня менхенгладбахской "Боруссии", - сказал Шелаев.