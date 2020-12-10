  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Коваленко сыграл свой 200-й матч за Шахтер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко сыграл свой 200-й матч за Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Юбилейным для игрока стал матч с Интером

Коваленко сыграл свой 200-й матч за Шахтер
Новина українською

24-летний хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко провел 200 официальных матчей за донецкую команду. Юбилейным, 200-м поединком для игрока стал матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

Коваленко дебютировал в первой команде "Шахтера" в сезоне-2014/15 (4 выхода), а уже со следующего стал играть регулярно.

Свой 100-й поединок Виктор провел в сентябре 2017 года, а 150-й матч полузащитника состоялся в марте 2019-го.

В текущем сезоне в активе Коваленко уже 11 матчей, в которых он забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...