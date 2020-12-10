Коваленко сыграл свой 200-й матч за Шахтер

24-летний хавбек " Шахтера " Виктор Коваленко провел 200 официальных матчей за донецкую команду. Юбилейным, 200-м поединком для игрока стал матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

Коваленко дебютировал в первой команде "Шахтера" в сезоне-2014/15 (4 выхода), а уже со следующего стал играть регулярно.

Свой 100-й поединок Виктор провел в сентябре 2017 года, а 150-й матч полузащитника состоялся в марте 2019-го.

В текущем сезоне в активе Коваленко уже 11 матчей, в которых он забил 4 гола.