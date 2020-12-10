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Коваленко сыграл свой 200-й матч за Шахтер
Юбилейным для игрока стал матч с Интером
24-летний хавбек "
Коваленко дебютировал в первой команде "Шахтера" в сезоне-2014/15 (4 выхода), а уже со следующего стал играть регулярно.
Свой 100-й поединок Виктор провел в сентябре 2017 года, а 150-й матч полузащитника состоялся в марте 2019-го.
В текущем сезоне в активе Коваленко уже 11 матчей, в которых он забил 4 гола.
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Источник:ФК Шахтер
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