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Харатин вошел в тройку лучших игроков ЛЧ-2020/21 по точности передач
Впереди только Жерар Пике и Фенки де Йонг
Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал количество и качество точных передач отдельных игроков на групповой стадии
Вошел в топ-3 данного рейтинга и украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин, который занимает в рейтинге 3-е место с точностью передач 96%. Всего на счету украинца 302 паса.
Первое место рейтинга занял защитник "Барселоны" Жерар Пике (98% точных пасов из 132), второе – хавбек каталонцев Френки де Йонг (97% из 370 передач).
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