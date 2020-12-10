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Харатин вошел в тройку лучших игроков ЛЧ-2020/21 по точности передач

Лига Чемпионов
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Впереди только Жерар Пике и Фенки де Йонг

Харатин вошел в тройку лучших игроков ЛЧ-2020/21 по точности передач
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал количество и качество точных передач отдельных игроков на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Вошел в топ-3 данного рейтинга и украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин, который занимает в рейтинге 3-е место с точностью передач 96%. Всего на счету украинца 302 паса.

Первое место рейтинга занял защитник "Барселоны" Жерар Пике (98% точных пасов из 132), второе – хавбек каталонцев Френки де Йонг (97% из 370 передач).

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В статье: Барселона Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Френки де Йонг
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