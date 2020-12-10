"Сейчас не время искать оправдания". Юный вингер Барселоны прокомментировал поражение Ювентусу

17-летний вингер "Барселоны" Педри дал свой комментарий касательно поражению "Ювентусу".

"Сейчас не время для оправданий. Мы должны много работать и исправлять ошибки. Поражение очень больно по нам ударило, но мы должны работать и делать все возможное, чтобы исправиться.

Молодые игроки? Все они готовы прогрессировать и доказывают это на футбольном поле. Мы должны исправлять ошибки, которые мы совершали, и мы это знаем", - приводит слова Педри пресс-служба каталонцев.