  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Сейчас не время искать оправдания". Юный вингер Барселоны прокомментировал поражение Ювентусу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сейчас не время искать оправдания". Юный вингер Барселоны прокомментировал поражение Ювентусу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он в чем-то прав

"Сейчас не время искать оправдания". Юный вингер Барселоны прокомментировал поражение Ювентусу
UA-Футбол
Новина українською

17-летний вингер "Барселоны" Педри дал свой комментарий касательно поражению "Ювентусу".

"Сейчас не время для оправданий. Мы должны много работать и исправлять ошибки. Поражение очень больно по нам ударило, но мы должны работать и делать все возможное, чтобы исправиться.

Молодые игроки? Все они готовы прогрессировать и доказывают это на футбольном поле. Мы должны исправлять ошибки, которые мы совершали, и мы это знаем", - приводит слова Педри пресс-служба каталонцев.

Читайте такжеБарселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет

Отметим, что из-за поражения "Ювентусу" команда Кумана упустила в группе первое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...