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"Сейчас не время искать оправдания". Юный вингер Барселоны прокомментировал поражение Ювентусу
Он в чем-то прав
17-летний вингер "Барселоны" Педри дал свой комментарий касательно поражению "Ювентусу".
"Сейчас не время для оправданий. Мы должны много работать и исправлять ошибки. Поражение очень больно по нам ударило, но мы должны работать и делать все возможное, чтобы исправиться.
Молодые игроки? Все они готовы прогрессировать и доказывают это на футбольном поле. Мы должны исправлять ошибки, которые мы совершали, и мы это знаем", - приводит слова Педри пресс-служба каталонцев.
Отметим, что из-за поражения "Ювентусу" команда Кумана упустила в группе
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