Срна: В такой группе набрать 8 очков и занять третье место – это заслуживает уважения

Помощник главного тренера Шахтера Дарио Срна прокомментировал матч ЛЧ с Интером (0:0) и выход команды в Лигу Европы.

- Прекрасные эмоции. Мы сделали то, во что в Украине мало кто верил, когда мы получили при жеребьевке такую сильную группу. Сделали большой шаг вперед, хотя могли и побольше. Считаю, что второй тайм мы провели лучше Интера. Из трех последних матчей с Интером это наша лучшая игра. Заслуженно прошли в Лигу Европы. Проделали большую работу. В такой группе набрать 8 очков и занять третье место – это заслуживает уважения.

- Могли ли представить после жеребьевки, что наибольшие проблему будут с Боруссией, а не с Интером или Реалом?

- Конечно я так не думал. Но как оказалось, Боруссия очень сильный соперник, которая взяла у нас 6 очков. Ну ничего, мы сделали выводы. Дважды обыграли Реал, две ничьи с Интером, это говорит о том, что мы сделали большую работу.

- Концовка матча с Интером выдалась очень нервной…

- Да, у меня даже голос пропал. Я просто играл в Италии, и местные тренеры любят давить на судей. И нам надо было отвечать в том же духе, тем же тоном. Непростой матч для судьи, но он справился со своей работой.

- Если бы на последних минутах мяч не попал бы в Лукаку, то был бы гол…

- Это футбол, за эти эмоции мы его и любим. Это был очень тяжелый год для нас, фактически без отдыха, без сборов. Хочу поздравить команды с тем, как мы провели его в Европе. Прошли все вместе через много всего. Осталась одна игра с Ингульцом, которую нужно выиграть и потом уже ехать на заслуженный отдых.

- С каким все-таки настроением возвращаетесь в Киев? Есть ли огорчение, что не смогли пробиться в 1/8 лиги чемпионов?

- Конечно, немного огорчен, не хватило чуть-чуть уверенности в атаке, чтобы забить этот гол и продолжить путь в ЛЧ. Но выйти в Лигу Европы из такой группы – тоже большой шаг.