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Вопросы к Ахметову, претензии к Луческу. Халат Милевского #10
Разбираем главные события
Только закончилась очередная, ставшей последней в текущем году, еврокубковая неделя, как подкаст "Халат Милевского" снова с вами. Александр Рыженко, Георгий Грошев, а также известный украинский тренер Александр Севидов, не устают говорить об отечественном футболе.
В юбилейном выпуске мы разбираем игру трех украинских команд, которые добыли четыре очка в еврокубковых баталиях. "Динамо" победило, "Шахтер" расписал мировую с "Интером", а "Заря" вновь проиграла "Браге".
Трио экспертов дают свою оценку прагматичному стилю Мирчи Луческу, разбирают игру "горняков" в Милане, задают вопросы Ринату Ахметову, а также ищут причины, из-за которых команда Скрипника провела худший матч за последний месяц.
Тайм-коды
- 00:00 - Начало
- 00:41 - Игра с Брагой показала нынешний уровень Зари
- 01:50 - У луганчан большой кадровый кризис
- 04:32 - Назарин пока не справляется с ролью опорника
- 06:42 - Будущее Зари неопределенное
- 13:12 - Динамо провело невнятный матч против Ференцвароша
- 15:33 - Киевляне достигли результата - это главное
- 18:39 - Мирча Луческу решил сыграть сугубо на ничью
- 24:43 - Кто виноват в том, что Динамо сейчас играет без нападающих?
- 30:01 - Цыганков - время для смены клуба пришло?
- 36:03 - У Динамо есть еще Цитаишвили, о котором забывают
- 39:03 - Интер и Шахтер сыграли в шаблонную нулевую ничью
- 40:42 - "Горняки" провели достойный матч, но не рискнули ради чего-то большего
- 43:24 - Главная мысль Шахтера - не проиграть Интеру
- 49:29 - Неоднозначные эмоции после еврокубковой кампании Шахтера
- 52:47 - Трубин сыграл уверенно, но Пятова нельзя отпускать
- 58:16 - Интересно услышать мнение Рината Ахметова относительно последних матчей Шахтера
- 01:05:49 - Какое будущее ожидает Луиша Каштру?
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