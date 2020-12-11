Вопросы к Ахметову, претензии к Луческу. Халат Милевского #10

Только закончилась очередная, ставшей последней в текущем году, еврокубковая неделя, как подкаст "Халат Милевского" снова с вами. Александр Рыженко, Георгий Грошев, а также известный украинский тренер Александр Севидов, не устают говорить об отечественном футболе.

В юбилейном выпуске мы разбираем игру трех украинских команд, которые добыли четыре очка в еврокубковых баталиях. "Динамо" победило, "Шахтер" расписал мировую с "Интером", а "Заря" вновь проиграла "Браге".

Трио экспертов дают свою оценку прагматичному стилю Мирчи Луческу, разбирают игру "горняков" в Милане, задают вопросы Ринату Ахметову, а также ищут причины, из-за которых команда Скрипника провела худший матч за последний месяц.

Тайм-коды

00:00 - Начало

00:41 - Игра с Брагой показала нынешний уровень Зари

01:50 - У луганчан большой кадровый кризис

04:32 - Назарин пока не справляется с ролью опорника

06:42 - Будущее Зари неопределенное

13:12 - Динамо провело невнятный матч против Ференцвароша

15:33 - Киевляне достигли результата - это главное

18:39 - Мирча Луческу решил сыграть сугубо на ничью

24:43 - Кто виноват в том, что Динамо сейчас играет без нападающих?

30:01 - Цыганков - время для смены клуба пришло?

36:03 - У Динамо есть еще Цитаишвили, о котором забывают

39:03 - Интер и Шахтер сыграли в шаблонную нулевую ничью

40:42 - "Горняки" провели достойный матч, но не рискнули ради чего-то большего

43:24 - Главная мысль Шахтера - не проиграть Интеру

49:29 - Неоднозначные эмоции после еврокубковой кампании Шахтера

52:47 - Трубин сыграл уверенно, но Пятова нельзя отпускать

58:16 - Интересно услышать мнение Рината Ахметова относительно последних матчей Шахтера

01:05:49 - Какое будущее ожидает Луиша Каштру?

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