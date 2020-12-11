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Вопросы к Ахметову, претензии к Луческу. Халат Милевского #10

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Разбираем главные события

Вопросы к Ахметову, претензии к Луческу. Халат Милевского #10
UA-Футбол
Новина українською

Только закончилась очередная, ставшей последней в текущем году, еврокубковая неделя, как подкаст "Халат Милевского" снова с вами. Александр Рыженко, Георгий Грошев, а также известный украинский тренер Александр Севидов, не устают говорить об отечественном футболе.

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В юбилейном выпуске мы разбираем игру трех украинских команд, которые добыли четыре очка в еврокубковых баталиях. "Динамо" победило, "Шахтер" расписал мировую с "Интером", а "Заря" вновь проиграла "Браге".

Трио экспертов дают свою оценку прагматичному стилю Мирчи Луческу, разбирают игру "горняков" в Милане, задают вопросы Ринату Ахметову, а также ищут причины, из-за которых команда Скрипника провела худший матч за последний месяц.

Тайм-коды

  • 00:00 - Начало
  • 00:41 - Игра с Брагой показала нынешний уровень Зари
  • 01:50 - У луганчан большой кадровый кризис
  • 04:32 - Назарин пока не справляется с ролью опорника
  • 06:42 - Будущее Зари неопределенное
  • 13:12 - Динамо провело невнятный матч против Ференцвароша
  • 15:33 - Киевляне достигли результата - это главное
  • 18:39 - Мирча Луческу решил сыграть сугубо на ничью
  • 24:43 - Кто виноват в том, что Динамо сейчас играет без нападающих?
  • 30:01 - Цыганков - время для смены клуба пришло?
  • 36:03 - У Динамо есть еще Цитаишвили, о котором забывают
  • 39:03 - Интер и Шахтер сыграли в шаблонную нулевую ничью
  • 40:42 - "Горняки" провели достойный матч, но не рискнули ради чего-то большего
  • 43:24 - Главная мысль Шахтера - не проиграть Интеру
  • 49:29 - Неоднозначные эмоции после еврокубковой кампании Шахтера
  • 52:47 - Трубин сыграл уверенно, но Пятова нельзя отпускать
  • 58:16 - Интересно услышать мнение Рината Ахметова относительно последних матчей Шахтера
  • 01:05:49 - Какое будущее ожидает Луиша Каштру?

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Сергей Ребров Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Ференцварош (Будапешт) Брага Владислав Кочергин Виктор Цыганков Луиш Каштру Подкаст Анатолий Трубин Халат Милевского
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