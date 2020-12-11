Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Насколько внимательно вы следили за Шахтером и Динамо в Лиге чемпионов - тест от UA-Футбол
Сумеете ответить на все вопросы за три минуты?
9 декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов 20/21. По его итогам донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжат еврокубковую кампанию в плей-офф Лиги Европы.
Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями украинских клубов на групповой стадии ЛЧ, пройдя наш тест.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Арбитр выкинул нас, потому что мы румыны". В матче Янг Бойз – ЧФР Клуж произошел громкий скандал
- В Олимпик должен был перейти легионер-полузащитник Динамо - ТаТоТаке
- Заря проиграла Браге, возможные соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ. Главные новости за 10 декабря
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...