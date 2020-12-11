  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Насколько внимательно вы следили за Шахтером и Динамо в Лиге чемпионов - тест от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Насколько внимательно вы следили за Шахтером и Динамо в Лиге чемпионов - тест от UA-Футбол

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Сумеете ответить на все вопросы за три минуты?

Насколько внимательно вы следили за Шахтером и Динамо в Лиге чемпионов - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

9 декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов 20/21. По его итогам донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжат еврокубковую кампанию в плей-офф Лиги Европы.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями украинских клубов на групповой стадии ЛЧ, пройдя наш тест.

Читайте такжеДинамо - Барселона. Хорошо ли вы помните противостояние между клубами - тест от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...