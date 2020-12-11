Назван лучший игрок Шахтера в Лиге чемпионов по версии InStat

Защитник Николай Матвиенко стал лучшим игроком "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat.

Он набрал 293 балла. В рейтинге учитывались только те футболисты, которые провели не менее 4 матчей.

Худшая оценка среди тех, кто провел больше половины матчей, у Дентиньо - 248.

Рейтинг игроков "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat:

1. Николай Матвиенко - 293 баллов

2. Додо - 286

3. Давит Хочолава - 283

4-5. Тарас Степаненко - 282

4-5. Тете - 282