Лига Чемпионов
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Назван лучший игрок Шахтера в Лиге чемпионов по версии InStat
Им стал молодой защитник дончан
Защитник Николай Матвиенко стал лучшим игроком "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat.
Он набрал 293 балла. В рейтинге учитывались только те футболисты, которые провели не менее 4 матчей.
Худшая оценка среди тех, кто провел больше половины матчей, у Дентиньо - 248.
Рейтинг игроков "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat:
1. Николай Матвиенко - 293 баллов
2. Додо - 286
3. Давит Хочолава - 283
4-5. Тарас Степаненко - 282
4-5. Тете - 282
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