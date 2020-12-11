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Назван лучший игрок Шахтера в Лиге чемпионов по версии InStat

Лига Чемпионов
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Им стал молодой защитник дончан

Назван лучший игрок Шахтера в Лиге чемпионов по версии InStat
Новина українською

Защитник Николай Матвиенко стал лучшим игроком "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat.

Он набрал 293 балла. В рейтинге учитывались только те футболисты, которые провели не менее 4 матчей.

Худшая оценка среди тех, кто провел больше половины матчей, у Дентиньо - 248.

Рейтинг игроков "Шахтера" в ЛЧ по оценке InStat:

1. Николай Матвиенко - 293 баллов

2. Додо - 286

3. Давит Хочолава - 283

4-5. Тарас Степаненко - 282

4-5. Тете - 282

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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