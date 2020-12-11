Лига Чемпионов
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Неймар обогнал Трубина в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Бразилец стали лидером в голосовании
УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Им стал форвард "ПСЖ" Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с "Истанбулом" (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.
Также получить награду могли голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема ("Реал") и Юссеф Эн-Несири ("Севилья").
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Комментарии (3)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
11.12.2020 в 18:35
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kalan-86 (Анкара)
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Vantala (Kharkiv)
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