Неймар обогнал Трубина в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Им стал форвард "ПСЖ" Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с "Истанбулом" (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.

Также получить награду могли голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема ("Реал") и Юссеф Эн-Несири ("Севилья").