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Неймар обогнал Трубина в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бразилец стали лидером в голосовании

Неймар обогнал Трубина в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Новина українською

УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Им стал форвард "ПСЖ" Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с "Истанбулом" (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.

Также получить награду могли голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема ("Реал") и Юссеф Эн-Несири ("Севилья").

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В статье: УЕФА Неймар Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (3)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
11.12.2020 в 18:35
Мавпа чорножопа
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0
0
kalan-86 (Анкара)
11.12.2020 в 17:44
То, что вратарь в принципе номинирован, а в данном случае молодой парень-это уже показатель проделанной работы!
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
11.12.2020 в 17:34
Кто сколько баллов набрал? Интересно же :)
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+1
0


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