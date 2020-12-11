Шахтер провел свой 100-й матч в основной сетке Лиги чемпионов

Поединок с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов, стал для " Шахтера " юбилейным, 100-м в основной сетке турнира.

"Шахтер" дебютировал в группе Лиги чемпионов 20 лет назад – в сентябре 2000 года "горняки" в домашнем матче группы проиграли "Лацио" 0:3.

90 матчей донецкой состоялось на групповом этапе, 8 – в 1/8 финала, 2 – в четвертьфинале (с "Барселоной" в 2011 году).

Интересно, что если учитывать и квалификационные раунды, у "Шахтера" будет 136 матчей в Лиге чемпионов.