Лига Чемпионов
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Шахтер провел свой 100-й матч в основной сетке Лиги чемпионов
Команда дебютировала в турнире 20 лет назад
Поединок с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов, стал для "
"Шахтер" дебютировал в группе Лиги чемпионов 20 лет назад – в сентябре 2000 года "горняки" в домашнем матче группы проиграли "Лацио" 0:3.
90 матчей донецкой состоялось на групповом этапе, 8 – в 1/8 финала, 2 – в четвертьфинале (с "Барселоной" в 2011 году).
Интересно, что если учитывать и квалификационные раунды, у "Шахтера" будет 136 матчей в Лиге чемпионов.
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Источник:ФК Шахтер
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