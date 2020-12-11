Денисов о группе Динамо: Это была микро-Лига Европы внутри группы Лиги чемпионов

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал матч 6-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцварош" (1:0), по итогам которого киевляне завоевала право весной играть в Лиге Европы.

"Я не могу сказать, что я готов дать какую-то позитивную оценку игре с "Ференцварошем". "Динамо" вынашивало свою тактическую задачу и оно ее выполнило. Вы видели, что матч получился не очень зрелищным. Но давайте не забывать, где было "Динамо" последние несколько лет, как терпело убытки, набирая 5-6 очков в Лиге Европы. Результат перехода в Лигу Европы и отсутствия провала с "Ференцварошем" - это уже хорошо. По сути, это групповой турнир, где в четырех матчах против грандов забили лишь один мяч и где-то заслуживали какие-то за какие-то отрезки позитивные отклики. В остальном - это быстрые шахматы, борьба против одного клуба. Киевляне брали очки лишь против "Ференцвароша". Бились они со всеми, в этом им не откажешь, а вот возможности - увы.

Это была микро-Лига Европы внутри группы Лиги чемпионов. Когда ее видишь, понимаешь катастрофическую пропасть между командами вверху и внизу. Поэтому нужно благодарить киевлян, что в такой ситуации они своего не упустили. Достаточно примеров из прошлого, когда и не таким командам проигрывали. В остальном сейчас будет хорошо, что они продолжат путь в Лиге Европы.

"Динамо" хвалили в начале квалификации, где были хорошие команды уровня Лиги Европы. Там "Динамо" чувствовало себя как рыба в воде и классно прошло раунды, набрав очки. Команда хорошо подготовлена для Лиги Европы и может показать хороший результат", - сказал Денисов.