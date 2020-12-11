Майкон: Пора выигрывать Лигу Европы, хоть это и непросто

Полузащитник " Шахтера " Майкон прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) и подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов.

- Поделись эмоциями после матча с "Интером".

– Это повод гордиться команде. Мы провели великолепную игру, добились важного результата, хорошее выступление. К сожалению, два матча в ЛЧ нам не удалось выиграть, мы тогда пострадали. Это повлияло на то, что мы не вышли дальше в ЛЧ.

Но Лига Европы далась нам тоже непросто. Так что это хороший результат, там нас ждут серьезные соперники.

- Насколько сложно было играть против "Интера" в обороне?

– Было очень сложно. Как и в матче в Киеве было непросто. И против "Реала" было непросто играть. Но играя против сильных команд, ты всегда готовишься к сложностям. Очень важно, что мы поняли правильно стратегию и хорошо проявили себя на поле. Сейчас важно вернуться к УПЛ, а потом уже думать об ЛЕ.

- Ожидал ли, что самые сложные матчи в ЛЧ будут против "Боруссии" М?

– Нам удалось показывать хороший футбол против "Реала" и "Интера". В футболе такое бывает, все происходит очень внезапно. Ты можешь ждать совсем другого. Все матчи были сложными. В футболе это есть, мы счастливы, что можем добиться положительных результатов. Расстраиваемся поражениям, но всегда стараемся.

– Что вам дал в этом групповом турнире Луиш Каштру?

–Он был очень важен для нас, чтобы мы провели хорошую кампанию в ЛЧ. Мы достойно себя показали. Это заслуга игроков, но и его и тренерского штаба. Как единая команда мы смогли преодолеть все сложности.

- У "Шахтера" много молодых игроков, непросто играть против топовых команд. Какие слова находит Каштру, чтобы настроить команду?

– У нас квалифицированные игроки, не всегда нужен Мистер, чтобы нас настроить. Мы знаем о своем потенциале, знаем, что нужно делать. Это большие матчи, но в них мы должны себя показывать. Мистер очень важен, он дает нам уверенность, но каждый из игроков понимает, какая ответственность. Во всех турнирах мы должны быть всегда готовы.

- Пора выиграть Лигу Европы?

– Конечно, пора выиграть, но это непросто. Там также большие европейские гранды. "Арсенал", "Рома", куча команд. Но мы будем бороться, чтобы выиграть.

- Довольны, что попали в ЛЕ, или есть доля разочарования, что не вышли в плей-офф ЛЧ?

– Это смесь. Мы довольны, что прошли дальше из такой сложной группы, но мы могли пройти и в ЛЧ, у нас были шансы перед последним туром, в матче у нас тоже были моменты. Могли и выиграть, и проиграть. Надо отмечать этот проход в ЛЕ, нам еще предстоит немало сложных баталий.