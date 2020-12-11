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Севидов: Шахтер сыграл невзрачно, но заслуженно занял третье место
Цель оправдала средства
Известный украинский тренер Александр Севидов, в рамках подкаста
"У "Шахтера" и "Динамо" была примерно одинаковая стратегия - не проиграть. Поэтому Каштру решил поставить Степаненко ниже. Тактический ход понятен, так как Лукаку играет именно в этом периметре штрафной, никогда не уходит глубоко. Кто из футболистов "Шахтера" мог лучше Степаненко бороться против Лукаку?
Мы уже говорили, что в первых матчах с "Реалом" и "Интером" Каштру играл 6-3-1. Потом они подумали, что могут играть лучше. Вышли на "Боруссию" 4-2-3-1 или 4-3-3. Поняли, что нужно возвращаться обратно.
"Шахтеру" нужно было не проиграть и он выстоял. Первый момент у команды был на 60-й минуте, когда выбегал Тайсон. По большому счету, они выбегали в атаку усилиями одного Тайсона.
Мы говорили, что у "Динамо" есть проблемы с нападающими, это же касается и "Шахтера". Тете играл впереди, но он не нападающий, а фланговый игрок.
Тайсон - был светлым пятном. Заработал три карточки, выбегал в контратаки, и показал свой уровень. Все остальные были заняты обороной и это нормально.
"Шахтер" заслуженно занял третье место в группе. Игра была невзрачной по сравнению с той, которая была раньше. Тем не менее, донецкий "Шахтер" заслуживает только похвалы", - заявил Севидов.
Напомним, что "Шахтер" занял в группе третье место и теперь будет играть в Лиге Европы.
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