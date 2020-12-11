Гармаш обошел Реброва по количеству матчей за Динамо в еврокубках

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 70 минут в матче 6-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем" (1:0).

Это поединок стал для 30-летнего полузащитника 73-м на европейской арене в футболке киевского клуба.

По этому показателю Гармаш опередил своего бывшего наставника в "Динамо", а теперь - главного тренера наших соперников из Будапешта Сергея Реброва, на счету которого - 72 матча в еврокубках в составе киевлян.

Таким образом, Денис сравнялся по количеству еврокубковых матчей с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких, которые также провели по 73 встречи.

Топ-3 гвардейцев "Динамо" в еврокубках за время независимости Украины составляют Андрей Ярмоленко (80 матчей), Олег Гусев (98) и Александр Шовковский (143).