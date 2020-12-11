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Мнение: Возможно, Цыганкову нужно найти команду, которая больше подойдет ему по стилю
Уходить Виктору или не уходить?
Ведущий подкаста
"Хотелось бы сказать несколько слов о Викторе Цыганкова. Меня матч против "Ференцвароша" навел на мысль, что Цыганкову стоит уйти из "Динамо" не потому что он крутой игрок или у него классная техника. Цыганков на данный момент - игрок не стиля "Динамо".
Виктор чувствует игру, видит игру, читает игру, но в команде больше никто не видит игру, как он. Тянуть команду самому у него не получается.
Никто не добавил себе стоимости из игроков "Динамо" за шесть матчей ЛЧ. В том числе и Цыганков. Грубо звучит, футбол - командная игра, но тем не менее. Возможно, Виктору стоит найти команду, которая подойдет ему по стилю", - заявил Рыженко.
Отметим, что контракт Виктора с "Динамо" истекает летом 2023-го года.
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