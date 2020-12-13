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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов – ОНЛАЙН трансляция

Лига Чемпионов
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов – ОНЛАЙН трансляция
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют жеребьевку 1/8 главного клубного европейского турнира.

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Все достаточно просто – победители своих квартетов получат в пары обладателей вторых мест. "Бавария", "Боруссия Д", "Челси", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Реал" образуют тандемы с "Аталантой", "Атлетико", "Барселоной", "Боруссией М", "Лацио", "РБ Лейпциг", "Порту" и "Севильей".

ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в понедельник, 14 декабря – в 12:55 по киевскому времени.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Севилья Порту Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Жеребьевка ЛЧ
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