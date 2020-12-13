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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов – ОНЛАЙН трансляция
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют жеребьевку 1/8 главного клубного европейского турнира.
Все достаточно просто – победители своих квартетов получат в пары обладателей вторых мест. "Бавария", "Боруссия Д", "Челси", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Реал" образуют тандемы с "Аталантой", "Атлетико", "Барселоной", "Боруссией М", "Лацио", "РБ Лейпциг", "Порту" и "Севильей".
ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в понедельник, 14 декабря – в 12:55 по киевскому времени.
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