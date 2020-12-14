Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

В понедельник, 14 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 13:00. Прямую видео трансляцию жеребьевки можно посмотреть на канале Футбол 1. На UA-Футбол в этой же новости будет доступна текстовая трансляция жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Также на сайте будет доступна аудио трансляция >>.

Участие в турнире после группового этапа продолжают 16 команд. По четыре от Испании и Германии, по три от Англии и Италии, а также представители Португалии и Франции.

Команды традиционно разделены на сеяных и не сеяных. В число первых попали клубы, занявшие первые места в своих группах. Не сеяный первые матчи противостояния проведут на своем поле. В 1/8 финала Лиги Чемпионов не смогут встретиться команды, игравшие в одной группе на предыдущем этапе, а также команды из одной страны.

Итак, список команд, которые продолжают борьбу за Кубок Чемпионов

Сеяные

Бавария

Боруссия Д

Ливерпуль

Манчестер Сити

ПСЖ

Реал

Челси

Ювентус Не сеяные

Аталанта

Атлетико

Барселона

Боруссия М

Лацио

Лейпциг

Порту

Севилья

Турнир после зимней паузы возобновится 16 февраля. В этот день, а также 17-го, 23-го и 24-го февраля будут сыграны первые поединки в парах. Ответные матчи запланированы на 9-е, 10-е, 16-е и 17-е марта.