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Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Жеребьевка Лиги Чемпионов - трансляция, 14.12.2020
В понедельник, 14 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 13:00. Прямую видео трансляцию жеребьевки можно посмотреть на канале Футбол 1. На UA-Футбол в этой же новости будет доступна текстовая трансляция жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Также на сайте будет доступна аудио трансляция >>.
Участие в турнире после группового этапа продолжают 16 команд. По четыре от Испании и Германии, по три от Англии и Италии, а также представители Португалии и Франции.
Команды традиционно разделены на сеяных и не сеяных. В число первых попали клубы, занявшие первые места в своих группах. Не сеяный первые матчи противостояния проведут на своем поле. В 1/8 финала Лиги Чемпионов не смогут встретиться команды, игравшие в одной группе на предыдущем этапе, а также команды из одной страны.
Итак, список команд, которые продолжают борьбу за Кубок Чемпионов
|Сеяные
Бавария
Боруссия Д
Ливерпуль
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал
Челси
Ювентус
|Не сеяные
Аталанта
Атлетико
Барселона
Боруссия М
Лацио
Лейпциг
Порту
Севилья
Турнир после зимней паузы возобновится 16 февраля. В этот день, а также 17-го, 23-го и 24-го февраля будут сыграны первые поединки в парах. Ответные матчи запланированы на 9-е, 10-е, 16-е и 17-е марта.
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