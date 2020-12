Опередил Модрича и Гризманна. Неймар стал автором лучшего гола группового этапа ЛЧ

УЕФА подбивает итоги группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол стадии.

Награду получил бразилец Неймар за точный удар в ворота "Истанбула ББ", который был нанесен в шестом туре. Отметим, что также на награду претендовали пять футболистов, среди которых были Модрич и Гризманн.

???? Neymar's sensational solo effort against Başakşehir has been voted Goal of the Group Stage! ????????????????#UCL | #UCLGOTGS | @nissansports pic.twitter.com/Sddsmw8wgG