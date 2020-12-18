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Опередил Модрича и Гризманна. Неймар стал автором лучшего гола группового этапа ЛЧ

Лига Чемпионов
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Приятная награда для бразильца

Опередил Модрича и Гризманна. Неймар стал автором лучшего гола группового этапа ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА подбивает итоги группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол стадии.

Награду получил бразилец Неймар за точный удар в ворота "Истанбула ББ", который был нанесен в шестом туре. Отметим, что также на награду претендовали пять футболистов, среди которых были Модрич и Гризманн.

Всего на групповом этапе бразильский лидер "ПСЖ" отметился шестью голами.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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