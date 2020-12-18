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Опередил Модрича и Гризманна. Неймар стал автором лучшего гола группового этапа ЛЧ
Приятная награда для бразильца
УЕФА подбивает итоги группового этапа Лиги Чемпионов. Был выбран лучший гол стадии.
Награду получил бразилец Неймар за точный удар в ворота "Истанбула ББ", который был нанесен в шестом туре. Отметим, что также на награду претендовали пять футболистов, среди которых были Модрич и Гризманн.
???? Neymar's sensational solo effort against Başakşehir has been voted Goal of the Group Stage! ????????????????#UCL | #UCLGOTGS | @nissansports pic.twitter.com/Sddsmw8wgG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2020
Всего на групповом этапе бразильский лидер "ПСЖ" отметился шестью голами.
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