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Сидорчук: Месси всегда одинаковый, а Роналду постоянно адаптируется
Сравнение капитана киевлян после матчей Лиги чемпионов
Капитан "
"Мне нравится, как Роналду держит себя в форме. На протяжении всей карьеры он трансформируется.
Месси всегда одинаковый, с дриблингом, а Роналду постоянно адаптируется к своему возрасту и своим возможностям, что не может не вызывать восторга", - сказал Сидорчук.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
21.12.2020 в 23:25
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0
0
MES QUE UN CLUB
21.12.2020 в 23:12
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0
-1
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