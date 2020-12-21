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Сидорчук: Месси всегда одинаковый, а Роналду постоянно адаптируется

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сравнение капитана киевлян после матчей Лиги чемпионов

Сидорчук: Месси всегда одинаковый, а Роналду постоянно адаптируется
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, против которых ему пришлось играть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Мне нравится, как Роналду держит себя в форме. На протяжении всей карьеры он трансформируется.

Месси всегда одинаковый, с дриблингом, а Роналду постоянно адаптируется к своему возрасту и своим возможностям, что не может не вызывать восторга", - сказал Сидорчук.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
21.12.2020 в 23:25
Ну Сидорчук фигни не скажет
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0
0
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MES QUE UN CLUB
21.12.2020 в 23:12
И ты Сергей всё время одинаковый. Желто-красные карточки и мощные удары мимо ворот, по самолётам.))
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0
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