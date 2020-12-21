Сидорчук: Месси всегда одинаковый, а Роналду постоянно адаптируется

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, против которых ему пришлось играть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Мне нравится, как Роналду держит себя в форме. На протяжении всей карьеры он трансформируется.

Месси всегда одинаковый, с дриблингом, а Роналду постоянно адаптируется к своему возрасту и своим возможностям, что не может не вызывать восторга", - сказал Сидорчук.