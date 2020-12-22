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Матвиенко: В конечном итоге, в Лиге чемпионов для Шахтера все довольно неплохо закончилось

Лига Чемпионов
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Итоги лигочемпионовского похода горняков от защитника Шахтера

Матвиенко: В конечном итоге, в Лиге чемпионов для Шахтера все довольно неплохо закончилось
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко подвел итоги выступлений команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

- Не было ли разочарования, что дважды обыграли "Реал" и не прошли в плей-офф турнира?

– Такая группа сложная у нас. Кого-то списывали со счетов, а все получилось наоборот. В конечном итоге все довольно неплохо закончилось.

- Вас удивила система Каштру на матч против "Интера" с тремя центральными защитниками?

– Да нет, мы же не придумали это в один день. Это все тренируется, были готовы к этому.

- Как вам игралось с партнерами?

– Мы это наигрываем, тренируем. Каждый понимает, что ему нужно делать на поле, поэтому без проблем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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