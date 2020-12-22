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Степаненко о матче с Интером: Я и раньше играл центрбека, для меня эта позиция знакома
Горняки выстояли и увезли ничью
Опорный полузащитник "
"За 3 дня до игры была тактическая тренировка, на которой нам рассказали, как мы будем действовать против "Интера", и что я буду играть центрального защитника.
Бывало, что я и раньше играл центрального защитника, смещался просто в зону, когда уходил защитник. Сейчас просто сразу садился в эту зону, поэтому для меня эта позиция знакома. Никаких особых вопросов у меня это не вызвало.
Я старался подсказывать ребятам, я постарше. Я немного ниже располагался и видел картину перед собой. Когда нужно было сделать перестроение, то подсказывал", – сказал Степаненко.
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