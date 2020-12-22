Степаненко о матче с Интером: Я и раньше играл центрбека, для меня эта позиция знакома

Опорный полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о своей позиции центрбека, на которой он играл в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера" (0:0).

"За 3 дня до игры была тактическая тренировка, на которой нам рассказали, как мы будем действовать против "Интера", и что я буду играть центрального защитника.

Бывало, что я и раньше играл центрального защитника, смещался просто в зону, когда уходил защитник. Сейчас просто сразу садился в эту зону, поэтому для меня эта позиция знакома. Никаких особых вопросов у меня это не вызвало.

Я старался подсказывать ребятам, я постарше. Я немного ниже располагался и видел картину перед собой. Когда нужно было сделать перестроение, то подсказывал", – сказал Степаненко.