Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси

22 декабря 2020-го - важна дата в истории футбола. В этот день аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота "Вальядолида". Таким образом, Месси довел число своих голов за "Барселону" до 644. А это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал бразильцу Пеле, который выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 гг.

В связи с этим событием известная пивоваренная компания "Budweiser" объявила о создании лимитированной коллекции пива – 644-х уникальных бутылок. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Лионель за "Барселону". Всего бутылки получат 160 футболистов, в том числе четверо украинских голкиперов.

В частности, Александру Шовковскому достанется две банки за голы на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2009/10 (второй гол со штрафного похоронил надежды "Динамо" на плей-офф еврокубков, киевляне в итоге заняли четвертое место в группе).

Андрей Пятов получит три банки коллекционного пива. Дважды голкипер "Шахтера" пропускал от Месси на групповом этапе в сезоне 2008/09, еще один гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2010/11. Наконец, последним из вратарей украинских клубов от Месси пропускал Руслан Нещерет. Юный динамовец пропустил с пенальти в этом сезоне.

Также дважды от Месси в составе "Спартака" пропускал бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.

"In this game, no goal is easy"



Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8