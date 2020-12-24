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Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бутылки за пропущенные голы

Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси
Новина українською

22 декабря 2020-го - важна дата в истории футбола. В этот день аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота "Вальядолида". Таким образом, Месси довел число своих голов за "Барселону" до 644. А это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал бразильцу Пеле, который выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 гг.

В связи с этим событием известная пивоваренная компания "Budweiser" объявила о создании лимитированной коллекции пива – 644-х уникальных бутылок. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Лионель за "Барселону". Всего бутылки получат 160 футболистов, в том числе четверо украинских голкиперов.

В частности, Александру Шовковскому достанется две банки за голы на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2009/10 (второй гол со штрафного похоронил надежды "Динамо" на плей-офф еврокубков, киевляне в итоге заняли четвертое место в группе).

Андрей Пятов получит три банки коллекционного пива. Дважды голкипер "Шахтера" пропускал от Месси на групповом этапе в сезоне 2008/09, еще один гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2010/11. Наконец, последним из вратарей украинских клубов от Месси пропускал Руслан Нещерет. Юный динамовец пропустил с пенальти в этом сезоне.

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Также дважды от Месси в составе "Спартака" пропускал бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.

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В статье: Лионель Месси Андрей Пятов Александр Шовковский Руслан Нещерет
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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K-Spirit (Киев)
24.12.2020 в 12:30
А кто четвертый?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.12.2020 в 12:18
пятов за раз три банки осушить треба ж залити настільки "вдалий" сезон у його виконанні
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Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 12:08
Какой-то стеб, мог бы и текилу от И. Маска.
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