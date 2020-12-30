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Трубин вошел в символическую сборную открытий сезона ЛЧ от УЕФА
Признание на топ-уровне
УЕФА, подводя итоги уходящего года, обнародовал символическую сборную открытий сезона в Лиге чемпионов.
В сборную включены только футболисты возрастом 24 года или младше, а также те, кто дебютировал в ЛЧ в 2020-м или совершил прорыв.
Нашлось место в данной команде и одному украинцу – место в воротах занял голкипер "
"19-летний футболист провел 5 из 6 матчей группового этапа, в трех из них сыграл на ноль", - сообщает сайт УЕФА.
Сборная открытий сезона Лиги чемпионов:
Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")
Защитники: Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Сануси ("Порту"), Жюль Кунде ("Севилья"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")
Полузащитники: Педри ("Барселона"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослаи ("Зальцбург"/"Лейпциг")
Форварды: Диогу Жота ("Ливерпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)
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