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Трубин вошел в символическую сборную открытий сезона ЛЧ от УЕФА

Лига Чемпионов
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Признание на топ-уровне

Трубин вошел в символическую сборную открытий сезона ЛЧ от УЕФА
Новина українською

УЕФА, подводя итоги уходящего года, обнародовал символическую сборную открытий сезона в Лиге чемпионов.

В сборную включены только футболисты возрастом 24 года или младше, а также те, кто дебютировал в ЛЧ в 2020-м или совершил прорыв.

Нашлось место в данной команде и одному украинцу – место в воротах занял голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

"19-летний футболист провел 5 из 6 матчей группового этапа, в трех из них сыграл на ноль", - сообщает сайт УЕФА.

Сборная открытий сезона Лиги чемпионов:

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Защитники: Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Сануси ("Порту"), Жюль Кунде ("Севилья"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Педри ("Барселона"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослаи ("Зальцбург"/"Лейпциг")

Форварды: Диогу Жота ("Ливерпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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