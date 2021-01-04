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Сейвы Нещерета и Трубина претендуют на звание лучших в групповом этапе ЛЧ
УЕФА проводит опрос в соцсетях
УЕФА в соцсетях запустил голосование болельщиков, которые должны определить лучший вратарский сейв на групповом этапе
Участвуют в опросе и два украинских голкипера – вратарь "Динамо" Руслан Нещерет и его коллега по амплуа из "Шахтера" Анатолий Трубин.
В восьмерку лучших вошел сейв Нещерета в игре с "Барселоной" после удара Лео Месси со штрафного. Трубин отмечен за сейв в поединке с "Интером" после удара Ромелу Лукаку, также со штрафного.
Напомним, что оба вратаря в нынешнем сезоне дебютировали в сильнейшем клубном турнире Европы. Трубин в ЛЧ провел 5 матчей, в которых пропустил 8 голов (3 поединка отстоял на ноль), а Нещерет в 1 матче пропустил 2 гола.
???? 2020/21 group stage saves. Who did it best?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 4, 2021
1⃣ Ruslan Neshcheret
2⃣ Manuel Neuer
3⃣ Marc-André ter Stegen
4⃣ Anatolii Trubin#UCL | #MondayMotivation
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