Сейвы Нещерета и Трубина претендуют на звание лучших в групповом этапе ЛЧ

УЕФА в соцсетях запустил голосование болельщиков, которые должны определить лучший вратарский сейв на групповом этапе Лиги чемпионов .

Участвуют в опросе и два украинских голкипера – вратарь "Динамо" Руслан Нещерет и его коллега по амплуа из "Шахтера" Анатолий Трубин.

В восьмерку лучших вошел сейв Нещерета в игре с "Барселоной" после удара Лео Месси со штрафного. Трубин отмечен за сейв в поединке с "Интером" после удара Ромелу Лукаку, также со штрафного.

Напомним, что оба вратаря в нынешнем сезоне дебютировали в сильнейшем клубном турнире Европы. Трубин в ЛЧ провел 5 матчей, в которых пропустил 8 голов (3 поединка отстоял на ноль), а Нещерет в 1 матче пропустил 2 гола.

???? 2020/21 group stage saves. Who did it best?



1⃣ Ruslan Neshcheret

2⃣ Manuel Neuer

3⃣ Marc-André ter Stegen

4⃣ Anatolii Trubin#UCL | #MondayMotivation