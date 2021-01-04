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Сейвы Нещерета и Трубина претендуют на звание лучших в групповом этапе ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

УЕФА проводит опрос в соцсетях

Сейвы Нещерета и Трубина претендуют на звание лучших в групповом этапе ЛЧ
Новина українською

УЕФА в соцсетях запустил голосование болельщиков, которые должны определить лучший вратарский сейв на групповом этапе Лиги чемпионов.

Участвуют в опросе и два украинских голкипера – вратарь "Динамо" Руслан Нещерет и его коллега по амплуа из "Шахтера" Анатолий Трубин.

В восьмерку лучших вошел сейв Нещерета в игре с "Барселоной" после удара Лео Месси со штрафного. Трубин отмечен за сейв в поединке с "Интером" после удара Ромелу Лукаку, также со штрафного.

Напомним, что оба вратаря в нынешнем сезоне дебютировали в сильнейшем клубном турнире Европы. Трубин в ЛЧ провел 5 матчей, в которых пропустил 8 голов (3 поединка отстоял на ноль), а Нещерет в 1 матче пропустил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Руслан Нещерет Анатолий Трубин
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.01.2021 в 21:06
думаю, или нещик, или труба! но для трубы удар был сложнее, т. к. мяч находился ближе к воротам и удар был сильнее
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
04.01.2021 в 20:43
А як же "ТОП" Бущан?)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.01.2021 в 21:06
это димабилан
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