Корниенко: Настоящий Шахтер был в матчах с Реалом. Поединки с Боруссией уже никто не вспомнит

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне ЛЧ . В частности, футболист рассказал о качелях в игре и результатах - двух победах над "Реалом" (3:2 и 2:0) и разгромах от гладбахской "Боруссии" (0:6 и 0:4).

"Настоящий "Шахтер" - тот, который дважды обыграл "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Матчи с "Боруссией" уже никто не вспомнит", - считает Корниенко.

Напомним, что команда Луиша Каштру заняла в группе третье место и весной сыграет в Лиге Европы.