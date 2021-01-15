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Корниенко: Настоящий Шахтер был в матчах с Реалом. Поединки с Боруссией уже никто не вспомнит

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Плохое забывается быстрее

Корниенко: Настоящий Шахтер был в матчах с Реалом. Поединки с Боруссией уже никто не вспомнит
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне ЛЧ. В частности, футболист рассказал о качелях в игре и результатах - двух победах над "Реалом" (3:2 и 2:0) и разгромах от гладбахской "Боруссии" (0:6 и 0:4).

"Настоящий "Шахтер" - тот, который дважды обыграл "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Матчи с "Боруссией" уже никто не вспомнит", - считает Корниенко.

Напомним, что команда Луиша Каштру заняла в группе третье место и весной сыграет в Лиге Европы.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Виктор Корниенко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.01.2021 в 22:25
А чому не згадають? Таке пам"ятатиметься десятками років.
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