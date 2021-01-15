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Корниенко: Настоящий Шахтер был в матчах с Реалом. Поединки с Боруссией уже никто не вспомнит
Плохое забывается быстрее
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне
"Настоящий "Шахтер" - тот, который дважды обыграл "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Матчи с "Боруссией" уже никто не вспомнит", - считает Корниенко.
Напомним, что команда Луиша Каштру заняла в группе третье место и весной сыграет в Лиге Европы.
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Источник:Football Hub
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.01.2021 в 22:25
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