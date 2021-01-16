Продэксим проходит в 1/8 финала Лиги чемпионов

Если бы одиннадцатая сеянная команда чемпионской лиги не пробилась в число шестнадцати лучших, это можно было бы назвать сенсацией. Поэтому проход "Продэксима" прогнозировался. Другое дело, что есть вопросы по игре в целом и второй четвёрки в частности. Но это можно списать на результат, ведь уже с дебюта встречи чемпион Украины вёл в два мяча и немного расслабился.

На второй минуте Зварич удачно сыграл на добивании, а спустя 35 секунд тот же Зварич вновь первым подобрал мяч перед чужими воротами и откатил под удар Белоцерковцу.

После перерыва футбол пошёл веселее, прежде всего, благодаря херсонцам. Увы, подводила реализация и хорошая игра на последнем рубеже голкипера Стояновски. "Шкупи" старался также остро отвечать, но случалось это очень редко. Лучший шанс хозяев забить во втором тайме был благодаря "подаренному" арбитром шестиметровым (Ольга Павлють назначила свободный удар, затем сама же отменила своё решение и указала на "точку"), однако Роса мощно пробил лишь в стойку.

В заключительную десятиминутку "Шкупи" неожиданно сократил счёт до минимума, однако херсонцы моментально вернули себе комфортный перевес и довели дело до победы с разницей в четыре гола (последний уже забивался в пустые ворота).

"Продэксим" подтверждает свой рейтинг и выходит в 1/8 финала турнира. Жеребьёвка следующего раунда состоится 21 января, а матчи этого этапа состоятся 16-21 февраля. Заметим, что в 1/8-я также проходит в одну игру, и "Продэксим" вновь может сыграть в Украине. Из неприятного - херсонцы вряд ли уже будут в числе сеянных, поэтому есть риск попасть на топовые клубы Старого света: "Барсу", "Спортинг" или "Кайрат".

Лига чемпионов по футзалу. 1/16 финала

"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Шкупи" (Скопье, Северная Македония) 5:1

Голы: Зварич 2, Белоцерковец 3, Белоцерковец 34, Клаудиньо 37, Роса 40 - Клаудиньо 34

Нереализованный пенальти: Роса 30 (штанга)

"Продэксим" (старт): Цыпун - Д.Сорокин, Зварич, Шотурма, Белоцерковец.

"Продэксим" (запас): Заец, Савенко - Роса, Волков, Клаудиньо, Рониньо, Волянюк, Моспан, Маевский.

Предупреждения: Стояновски 7, Левески 30