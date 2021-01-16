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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Продэксим - Шкупи: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Херсонцы в шаге от попадания в число шестнадцати лучших футзальных клубов Европы

Продэксим - Шкупи: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Новина українською

Чемпион Украины по футзалу проведёт поединок 1/16 финала Лиги чемпионов. Напомним, что эта стадия состоит из одного матча, поэтому тот, кто выиграет сегодня, выйдет в 1/8 финала.

Заметим, что эта встреча состоится в Запорожье в спорткомплексе "Юность". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов по футзалу. 1/16 финала
16 января. Запорожье. Спорткомплекс "Юность". Начало в 14:00
"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Шкупи" (Скопье, Северная Македония)

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В статье: Продэксим (Херсон) Шкупи (Македония) Лига чемпионов по футзалу
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